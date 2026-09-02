La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) establecieron el esquema salarial vigente entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2026, correspondiente al Convenio Colectivo de Trabajo Nº 507/07. El acta acuerdo rubricada por las partes fija para el noveno mes del año nuevos valores en el haber básico mensual, la liquidación del adicional por presentismo, una asignación no remunerativa de $50.000 y el monto estipulado en concepto de viáticos.

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La Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo formalizó la homologación del entendimiento alcanzado. De esta forma, las retribuciones fijadas para las distintas funciones del sector operativo, administrativo y de monitoreo aplican de manera uniforme en la actividad.

Cuánto cobra un empleado de seguridad en septiembre según su categoría

Los ingresos globales informados por las partes para septiembre surgen de consolidar el sueldo básico, el adicional por presentismo de cada posición, la suma viáticos de $524.000 y el haber no remunerativo extraordinario de $50.000. El desglose por función de acuerdo con la escala sectorial se compone del siguiente modo:

- VIGILADOR GENERAL: básico de $1.037.600, presentismo de $180.000, viático de $524.000, adicional no remunerativo de $50.000 y un total de $1.791.600.

- VIGILADOR BOMBERO: básico de $1.105.700, presentismo de $195.100, viático de $524.000, adicional no remunerativo de $50.000 y un total de $1.874.800.

- ADMINISTRATIVO: básico de $1.137.100, presentismo de $203.000, viático de $524.000, adicional no remunerativo de $50.000 y un total de $1.914.100.

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- VIGILADOR PRINCIPAL: básico de $1.172.100, presentismo de $210.700, viático de $524.000, adicional no remunerativo de $50.000 y un total de $1.956.800.

- VERIFICACIÓN DE EVENTOS: básico de $1.105.700, presentismo de $195.100, viático de $524.000, adicional no remunerativo de $50.000 y un total de $1.874.800.

- OPERADOR DE MONITOREO: básico de $1.105.700, presentismo de $195.100, viático de $524.000, adicional no remunerativo de $50.000 y un total de $1.874.800.

- GUÍA TÉCNICO: básico de $1.137.100, presentismo de $203.000, viático de $524.000, adicional no remunerativo de $50.000 y un total de $1.914.100.

- INSTALADOR DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS: básico de $1.172.100, presentismo de $210.700, viático de $524.000, adicional no remunerativo de $50.000 y un total de $1.956.800.

- CONTROLADOR DE ADMISIÓN Y PERMANENCIA GENERAL: básico de $1.037.600, presentismo de $180.000, viático de $524.000, adicional no remunerativo de $50.000 y un total de $1.791.600.

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Además de las remuneraciones estipuladas para las diferentes categorías, el acta contempla sumas adicionales específicas para el personal según su destino de servicio. Quienes cumplen funciones en el ámbito aeroportuario perciben en septiembre un extra de $140.600, mientras que aquellos asignados a la provincia de Neuquén suman la suma de $80.000. Por último, el valor del adicional vacacional remunerativo por cada día de descanso gozado durante el mes se fijó en $20.960.

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