Salarios pisados, relato positivo y el regreso de la furia presidencial

El Consejo del Salario volvió a frustrarse sin pena ni gloria. La retirada de la CGT y la CTA tras una oferta empresarial inferior al 2% dejó la definición del piso salarial en manos del presidente. Javier Milei fijará el aumento por decreto para evitar un desborde inflacionario. El mecanismo revela el núcleo del plan económico: pisar salarios para contener los precios. La dinámica genera mora, paraliza el consumo y atrapa a la economía en un círculo vicioso de difícil salida.

Paralelamente, el ministro Federico Sturzenegger intentó aportar serenidad al debate mediante un artículo que defiende la orientación del modelo, el crecimiento exportador y la contención del gasto. Más allá de las discrepancias sobre las cifras de desempleo o de pobreza —que el funcionario ubica en un optimista 28% mientras la estructura social muestra un deterioro profundo—, se valora un gesto infrecuente en el oficialismo: argumentar sin descalificar.

La inflación de agosto podría caer al 1,6%: el mercado espera desaceleración, pero los hogares ven otra realidad

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La estructura socioeconómica de Argentina muestra que el 52% de la población se encuentra en los estratos vulnerables o de menores ingresos, el 43% compone los sectores medios y solo el 5% pertenece al nivel superior.

Desglose por Nivel Socioeconómico (Consultora W)

Clase Alta (ABC1): Representa al 5% de la población y registra un ingreso promedio mensual de $ 14.000.000. Clase Media Alta: Abarca al 17% de los hogares, con un ingreso promedio mensual de $ 6.500.000. Clase Media Baja: Concentra al 26% de la población, alcanzando un ingreso promedio mensual de $ 3.000.000. Clase Baja: Constituye el grupo individual más amplio con el 30% del total y un ingreso promedio mensual de $ 2.200.000. Clase Baja Baja: Cierra la base de la pirámide con el 22% de la población y el ingreso promedio mensual más reducido, fijado en $ 1.000.000.

Declaración Jurada de Luis Caputo: tiene el 95,3% de sus depósitos en el exterior

El informe de Guillermo Oliveto para la Consultora W confirma la gravedad de la crisis. El 52% de la población se concentra en segmentos bajos golpeados por el endeudamiento y el temor al ascenso o sostenimiento social. Con una clase alta que apenas representa el 5% y ingresos de la clase media en niveles críticos, pretender reactivar el consumo con medidas aisladas como créditos o blanqueos resulta insuficiente.

El estilo presidencial y el sesgo antidemocrático

El esfuerzo explicativo del gabinete contrasta de manera drástica con la conducta de Milei. A través de sus redes sociales, el Presidente reaccionó ante los datos de su propio equipo tildando a los críticos de "humanas adictas al sobre". La recurrencia a calificativos escatológicos no solo expone un problema de forma, sino una concepción autoritaria que equipara la disidencia con la corrupción. "La forma es el fondo que sale a la superficie", señalaba Víctor Hugo, una máxima que Fernández Díaz y Morales Solá rescataron para advertir sobre los riesgos de que la retórica violenta antidemocrática derive en episodios de intolerancia efectiva.

Resulta llamativo que el Gobierno asuma que cualquier dato técnico o matiz crítico responde a una conspiración orquestada para perturbar la gestión. Esta lógica maniquea, idéntica a la desplegada en su momento por el kirchnerismo, degrada el debate público e invalida el rol del periodismo libre. La insistencia en descalificar de forma sistemática a los medios sugiere una creciente inseguridad para sostener los argumentos con datos sólidos.

MEG