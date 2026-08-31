El Gobierno anunció aumentos para militares y fuerzas de seguridad: cuánto cobrará cada sector

El Gobierno Nacional anunció una nueva recomposición salarial para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad, que en algunos casos llegará hasta el 35% y comenzará a aplicarse desde septiembre. El nuevo monto implicará una erogación superior a $50.000 millones mensuales para el erario público, según datos oficiales.

La medida contempla distintos esquemas según cada fuerza. En el caso del personal militar, se dispuso un incremento acumulado de 12,22% entre septiembre y diciembre de 2026, mientras que para las fuerzas de seguridad habrá una mejora transversal del haber básico y una revisión de suplementos y compensaciones vinculadas con las características de cada tarea.

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Según informó oficialmente el Ejecutivo, el objetivo es avanzar en una recomposición de los ingresos y, al mismo tiempo, corregir diferencias históricas entre fuerzas, destinos y funciones.

Cuánto aumentarán los salarios de las Fuerzas Armadas

El primer incremento para las Fuerzas Armadas será de 6,9% desde el 1° de septiembre y alcanzará a todo el personal, sin distinción de grado ni jerarquía. La mejora también impactará sobre los suplementos que se calculan en función del haber.

El ajuste alcanzará además al personal retirado.

El Gobierno señaló que esta recomposición se suma al 17,62% acumulado entre enero y agosto, por lo que los haberes militares proyectan cerrar diciembre con una suba cercana al 32% durante 2026.

A ese esquema se agrega el Suplemento por Título, implementado recientemente. El adicional representa un 10%, 15% o 25% del sueldo correspondiente al grado, según el nivel educativo alcanzado.

Nuevos aumentos para Policía, Gendarmería y Prefectura

En el caso de las Fuerzas Federales de Seguridad, el esquema que comenzará en septiembre combina una suba del haber básico con la creación, modificación y actualización de suplementos.

La medida alcanza a la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

Uno de los ejes será la actualización de las compensaciones según el costo de vida de los diferentes destinos. También se incorporan criterios como el riesgo de las tareas, la responsabilidad profesional, la criticidad operativa y determinadas funciones que hasta ahora no tenían una compensación específica.

Gendarmería: mejoras de hasta 35%

En Gendarmería Nacional se ampliará el suplemento denominado Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) para los efectivos desplegados en los planes operativos del Ministerio de Seguridad.

La medida alcanzará a 3.510 efectivos y representará una mejora de entre 20% y 30% del haber neto, que podrá llegar hasta 35% en las jerarquías más bajas.

Al mismo tiempo, Gendarmería y Prefectura actualizarán el Suplemento Zona, incorporando nuevos destinos y coeficientes.

En conjunto, esa modificación alcanzará a aproximadamente 16.500 efectivos, con incrementos de entre 10% y 30%.

Prefectura incorpora adicionales por operaciones y alto riesgo

En la Prefectura Naval Argentina se creará también el suplemento de Destino Estratégico de Operaciones para quienes estén desplegados en los planes del Ministerio de Seguridad.

Además, se incorporará un suplemento de Alto Riesgo para el personal de la Agrupación Albatros, una de las unidades especiales de la fuerza.

Policía Federal: suben 30% varias compensaciones

Para el personal de la Policía Federal Argentina, el Gobierno dispuso la creación de un suplemento de Responsabilidad Profesional Sanidad.

También aumentarán 30% la Compensación Custodia, la Compensación Ferroviaria y los Servicios Adicionales.

El esquema apunta a reconocer tareas específicas y responsabilidades profesionales que, según el diagnóstico oficial, habían quedado rezagadas dentro de la estructura salarial.

Aeroparque y Ezeiza: adicional de hasta 15%

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) tendrá una nueva bonificación por Destino de Alta Complejidad para quienes cumplen funciones en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza.

El adicional alcanzará a unos 2.100 efectivos y podrá representar una mejora de hasta 15% sobre el haber neto para las categorías más bajas.

Cambios para el Servicio Penitenciario

En el Servicio Penitenciario Federal también se avanzará con una actualización del esquema salarial para equiparar determinados adicionales con los del resto de las fuerzas federales.

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Entre las medidas previstas aparecen la modernización del Suplemento Zona y nuevos adicionales vinculados con el riesgo, los grupos especiales, la responsabilidad profesional y el contacto con personas privadas de la libertad consideradas de alto riesgo.

También se crearán los Servicios Adicionales y los Recargos de Servicios, mientras que se regularizará la situación de los Cadetes de Primer Año y los Aspirantes.

Suplementos para comandos y personal vinculado a los F-16

El paquete incorpora además un reconocimiento específico para determinados integrantes de las Fuerzas Armadas.

Por decisión del presidente Javier Milei, y en coordinación con el Ministerio de Defensa, desde septiembre se implementará un suplemento especial para el personal de Comandos y Fuerzas Especiales.

El adicional también alcanzará a quienes desempeñen funciones específicas vinculadas con el Programa F-16 Peace Condor.

Según explicó el Gobierno, la decisión busca reconocer el nivel de especialización y responsabilidad que demandan esas funciones y forma parte del proceso de modernización y jerarquización de las Fuerzas Armadas.

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