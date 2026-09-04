Récord en la UNC: más de 180 mil personas recorrieron la universidad para descubrir qué estudiar

Miles de jóvenes volvieron a recorrer Ciudad Universitaria para conocer de cerca las carreras, los oficios y las oportunidades que ofrece la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La tradicional Muestra de la UNC superó este año las 180 mil visitas y se consolidó nuevamente como uno de los principales espacios de orientación para quienes están próximos a terminar el nivel medio.

Durante tres jornadas, estudiantes, familias y docentes participaron de una agenda que incluyó más de 150 propuestas, entre visitas guiadas a las distintas unidades académicas, encuentros con graduados y actividades destinadas a mostrar el perfil profesional de las más de 120 carreras de grado disponibles en la institución.

Diputada cordobesa sobre el discurso de Milei: "Todo suena a oportunismo"

Uno de los ejes centrales de esta edición fue acercar a los futuros ingresantes no solo a la oferta académica, sino también a las experiencias que forman parte de la vida universitaria. En ese marco, se realizaron charlas sobre las nuevas herramientas de aprendizaje, el impacto de la inteligencia artificial en la educación, la relación entre deporte y cursada, y el rol de las carreras como espacios de creación y divulgación de contenidos.

Orientación vocacional y una nueva herramienta para elegir carrera

Para quienes todavía no definieron qué camino seguir después del secundario, la UNC habilitó espacios específicos de acompañamiento. Además de los stands de cada facultad, funcionó una carpa de orientación vocacional con actividades pensadas para ayudar a identificar intereses y posibilidades.

La principal novedad de esta edición fue la aplicación “Tu Ruta UNC”, una herramienta interactiva que, a partir de las preferencias personales de cada visitante, sugería qué espacios recorrer dentro de la muestra y qué propuestas podían resultarles más cercanas.

Becas, residencia y servicios para estudiantes

La muestra también puso el foco en las políticas de acompañamiento que la universidad ofrece para sostener las trayectorias académicas. Los visitantes pudieron conocer programas de becas, alternativas de residencia universitaria y espacios como el Jardín Deodoro, destinado a estudiantes con hijos o hijas a cargo.

Transporte urbano de Córdoba: asambleas de choferes de UTA resentirán el servicio

Además, una de las carpas estuvo dedicada a la Historia de la UNC, donde se repasaron los principales hitos de una institución con más de cuatro siglos de trayectoria y un papel central en la educación superior de América Latina.

En paralelo a la muestra, la Secretaría de Bienestar Universitario y Modernización (BIMO) informó el cronograma de inscripción para las becas correspondientes a los ciclos 2026 y 2027.