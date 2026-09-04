El asado dio un respiro al bolsillo: la carne bajó por segundo mes consecutivo en Córdoba

El asado volvió a dar una señal de alivio para el bolsillo de los cordobeses. Según el relevamiento mensual del Mercado Norte de Córdoba, el costo de preparar un asado tuvo una nueva baja en agosto, marcada principalmente por la reducción en los precios de las carnes rojas.

El Índice Asado retrocedió 1,6% durante el último mes, luego de haber registrado otra caída en julio del 0,7%. De esta manera, la carne vacuna acumuló dos meses consecutivos de descenso en su valor dentro del indicador.

Para la preparación tomada como referencia —un asado de novillo para 10 personas— el costo total alcanzó los $140.600, lo que representa unos $14.060 por persona. El cálculo incluye no solo la carne, sino también carbón, ensaladas, pan, bebidas y postre.

Desde marzo, cuando el mismo menú había alcanzado un costo de $144.800, el índice acumula una baja del 2,9%.

Cómo quedó el asado de novillo en agosto

El producto que más peso tiene dentro del cálculo es la carne. Para un asado de 10 personas se contemplan cinco kilos de costilla, con un costo de $92.500.

A eso se suman otros gastos necesarios para completar la comida:

- Carbón: $12.000

- Gaseosas: $7.200

- Helado: $8.000

- Vino: $12.000

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En total, la cuenta final quedó en $140.600.

El asado con novillito y las alternativas más económicas

El asado preparado con novillito, considerado un corte de mayor valor, tuvo un costo de $167.400 para 10 personas, con una baja mensual del 0,6%.

En cambio, las opciones con otras carnes registraron movimientos diferentes:

- Asado de cerdo: $113.100, con una suba del 1,07%.

- Asado de pollo: $73.400, con un aumento del 1,94%.

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Según explicó Sergio Machuca, referente del centro comercial, la baja estuvo relacionada principalmente con el comportamiento de las carnes rojas, mientras que el aumento del pollo y el cerdo respondió a una reducción de la diferencia de precios frente a la carne vacuna.

“El Índice Asado volvió a retroceder en agosto, principalmente por una baja en las carnes rojas”, señaló Machuca, quien destacó que esta tendencia ayuda a mantener estables las ventas del sector.