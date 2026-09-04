Edisur diversifica su negocio con una unidad dedicada a venta, alquileres y administración: cómo funcionará

Edisur decidió meterse de lleno en el negocio inmobiliario con una unidad que apunta a cubrir una etapa que, hasta ahora, quedaba fuera de su modelo: qué ocurre con el cliente después de que compra uno de sus productos.

La desarrollista presentó Edisur Inmobiliaria, una nueva unidad que ofrecerá servicios de venta, alquiler y administración de propiedades, tanto de desarrollos propios como de terceros. La propuesta busca que el inversor pueda mantenerse dentro del ecosistema de la empresa durante todo el ciclo de su activo.

“Nos dimos cuenta de que había un potencial muy importante del lado de los clientes”, explicó Francisco Calsina, gerente de Edisur Inmobiliaria. Según detalló, hasta ahora la empresa contaba con una estructura comercial enfocada exclusivamente en vender los productos desarrollados por el grupo.

El problema aparecía cuando un cliente que había comprado un lote, una casa o un departamento decidía venderlo para realizar una nueva inversión. En esos casos, Edisur debía derivarlo a inmobiliarias externas. “Muchas veces ese cliente se iba y no sabíamos cuál había sido la experiencia que había tenido”, señaló Calsina.

Manantiales, como plataforma de lanzamiento

El principal laboratorio para este nuevo negocio será Manantiales, donde Edisur concentra buena parte de su actividad y donde la maduración del desarrollo generó un mercado secundario cada vez más activo. Según los datos presentados por la compañía, en Manantiales se registran más de 130 operaciones mensuales entre nuevas ventas y cesiones. De ese total, aproximadamente el 70% corresponde a operaciones de clientes que habían comprado originalmente a Edisur y luego decidieron ceder el activo a un tercero.

El volumen adquiere otra dimensión si se lo compara con el mercado inmobiliario de Córdoba. Sobre un promedio estimado de unas 1.100 operaciones mensuales en la ciudad, las operaciones allí representan alrededor del 12%.

“Es una potencia muy grande que tengamos la oportunidad de hacerlo, pero no nos limita”, aclaró Calsina. Así, proyectan llevar el servicio también al corredor norte, corredor sur y Nueva Córdoba, zonas donde ya cuenta con experiencia a partir de sus propios desarrollos.

Un barrio que todavía tiene recorrido

En tanto, el crecimiento proyectado de Manantiales también funciona como argumento para la nueva unidad. Actualmente, el desarrollo ronda los 40.000 residentes y Edisur estima que podría alcanzar los 120.000 habitantes en los próximos cinco años. A eso se suma una creciente actividad comercial y de servicios, con más de 370 locales funcionando y nuevos proyectos de oficinas, centros comerciales y otros usos en planificación.

En paralelo, la compañía avanza en nuevas obras de infraestructura para mejorar la conectividad del sector y proyecta nuevos desarrollos residenciales sobre unas 100 hectáreas, que permitirán sumar alrededor de 1.300 lotes.

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Para Parga, ese escenario abre oportunidades que exceden la venta de tierra o viviendas. “Hoy no alcanza solamente con el producto. En Córdoba hay una oferta inmensa y hay que diferenciarse por la atención, por el servicio y también por el tipo de productos”, sostuvo.

También venderá propiedades de terceros

Uno de los puntos centrales del lanzamiento es que Edisur Inmobiliaria no se limitará a comercializar propiedades originadas dentro del grupo.

La unidad ofrecerá operaciones de venta, alquiler y administración de inmuebles de terceros. La estrategia contempla, además, trabajar en alianza con inmobiliarias que ya operan en el mercado cordobés, en lugar de plantear una competencia directa. “Nosotros no venimos a competir o a quitarle, sino a potenciar y generar mayor valor para nuestros clientes”, señaló Calsina.

La compañía también busca integrarse institucionalmente al sector. En ese sentido, adelantó que trabaja para sumarse a la Cámara de Inmobiliarias de Córdoba y al Colegio Profesional de Inmobiliarios (CPI), con la intención de generar vínculos y alianzas con otros operadores. “Creemos que hoy el camino es trabajar en alianza para generar más oportunidades y potenciar las ventas”, señalaron desde la empresa.

Por el momento, la inmobiliaria comienza a operar con un equipo comercial de cuatro personas —con dos incorporaciones previstas para septiembre—, además de apoyarse en las áreas de marketing, administración y legales del grupo.