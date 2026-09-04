Transporte urbano de Córdoba: asambleas de choferes de UTA resienten el servicio

Los choferes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) realizan esta mañana asambleas que resienten el servicio del transporte urbano de Córdoba en reclamo de un aumento salarial.

La medida de protesta afecta en primer lugar a las líneas 22, 24 y 28 del corredor 2, según informó Mitre Córdoba.

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Asambleas de choferes de la UTA

El vocero Adrián Lentini anticipó que la medida de protesta comenzaría alrededor de las 8, y que el gremio debía resolver "cuáles van a ser las líneas afectadas".

"Seguimos con la dilatación de la discusión paritaria. Más de dos meses prácticamente en medio de negociación, donde lamentablemente el ofrecimiento que ha hecho Fetap es insuficiente. Ha sido rechazado y debido a eso vamos a empezar con asambleas para informar a los compañeros cuál es el estado de la situación", explicó el gremialista.

"La metodología que tiene UTA es como la de todos los años. Primero se cierra la paritaria para los trabajadores de Buenos Aires, para el AMBA. Y esa acta es la que después tiene que trasladarse a todo el interior, no solamente a Córdoba, sino a todo el interior de Argentina. Y después se tiene que hacer aplicar en cada jurisdicción", precisó en diálogo con Jorge "Petete" Martínez.

Y luego completó: "Si bien es cierto que hay una audiencia programada para el martes que viene, el martes 8, bueno, lo que ha ofrecido Fetap es insuficiente. Ha sido rechazado por el sindicato y también por los trabajadores".

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Qué ofreció FETAP

"Lo que ofreció Fetap fue un 2% para el mes de julio, un 2% para el mes de agosto y un 2% para el mes de septiembre. Originalmente lo que se estaba pidiendo desde UTA es un 6% para el mes de julio, un 2% para agosto, un 2% para septiembre y un monto no remunerativo que se estaba discutiendo", detalló Lentini.

Además consideró que "estamos muy lejos de lo que se está pidiendo y lo que se está ofreciendo" y que "es que por eso empezamos con las asambleas".

"Como veníamos anunciando desde ayer, los primeros servicios han salido normalmente. Apenas lo resolvamos lo vamos a tratar de manifestar públicamente. Pero sí, la gente va a tener otra alternativa para viajar. Porque, insisto en esto, son asambleas y no un paro", remarcó el sindicalista.

"La gente va a tener otra alternativa, otra línea para poder viajar", insistió Lentini en declaraciones a la emisora cordobesa.