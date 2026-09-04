Diputada cordobesa sobre el discurso de Milei: "Todo suena a oportunismo"

La diputada de Unión por la Patria, Gabriela Estévez, sostuvo que el discurso del presidente Javier Milei sobre la cuestión Malvinas “suena a oportunismo”.

“Milei hace una cadena nacional para anunciar leyes que ya existen hace años y ratificar su alineamiento con Estados Unidos”, escribió en la red social “X”.

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“Todo suena a oportunismo”

“De repente descubre proyectos de explotación de petróleo anunciados el año pasado”, recordó la legisladora cordobesa.

“Todo suena a oportunismo. No le importan las Malvinas, nunca le importaron”, aseguró Estévez.

“Apela a cualquier recurso, incluso en contra de lo que ha dicho toda su vida, porque no sabe cómo frenar el rechazo cada vez más masivo a su gobierno”, concluyó la diputada.

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El discurso de Milei

Milei anunció el jueves en cadena nacional sanciones para las empresas petroleras que operen en Malvinas y la construcción de una base militar en Tierra del Fuego al tiempo que formuló duras cuestionamientos al Reino Unido.

Además señaló que el Gobierno utilizará “todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten la soberanía” sobre el archipiélago argentino.