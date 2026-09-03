Busso cruzó a Nación por retenciones y advirtió que extraerá US$ 2.200 millones a productores

Durante la inauguración oficial de la segunda edición de la Mega Exposición del Centro Argentino (MECA 2026), el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, lanzó una severa crítica hacia el esquema de derechos de exportación sostenido por el Gobierno Nacional, advirtiendo sobre el fuerte impacto fiscal que soporta el entramado productivo de la provincia.

En la apertura de la muestra realizada en el predio de la Sociedad Rural de Villa María, el funcionario provincial cuantificó el nivel de drenaje de recursos que sufre el sector agropecuario cordobés. “El Gobierno Nacional se llevará alrededor de 2.200 millones de dólares del bolsillo de los productores a través de este mecanismo”, enfatizó Busso.

En contraposición a la carga impositiva nacional, el titular de Bioagroindustria ponderó las obras de infraestructura ejecutadas por la Provincia en la última década para proteger la producción local ante contingencias climáticas. En ese plano, subrayó que en Córdoba se construyeron más de 10.000 kilómetros de canales hídricos para mitigar eventuales excesos de agua frente a la perspectiva de lluvias vinculadas al fenómeno El Niño.

En sintonía con la defensa del sector productivo, el intendente de Villa María, Eduardo Accastello, respaldó el rol de la agroindustria regional y trazó una ambiciosa proyección institucional para la muestra y el predio ferial.

Accastello ubicó a la localidad en el mapa productivo del país al remarcar que “Villa María es la ciudad-región más importante de la Argentina para el desarrollo productivo, que vincula el campo, la industria, la educación y el talento creativo”. En ese sentido, ponderó la tarea de la Sociedad Rural local como una de las instituciones centrales del entramado socioeconómico del departamento Tercero Arriba y la zona de influencia.

Asimismo, el jefe municipal enfatizó la necesidad de afianzar la integración entre el sector urbano y el rural: “Estamos convencidos de que el campo y la ciudad se funden en trabajo genuino. Por eso, todo lo que los expositores e industriales quieran hacer, Villa María está para que lo hagan. Estamos dispuestos a facilitar todo lo necesario para quienes quieran invertir y radicarse en nuestra ciudad”.

En el tramo más contundente de su mensaje, Accastello planteó avanzar hacia una infraestructura ferial permanente: “Esta Sociedad Rural puede ser un centro de exposiciones permanente de la Argentina, donde todas las semanas podamos mostrar los productos que se hacen en Córdoba y en el país, dar charlas y articular nuevas definiciones entre innovación tecnológica y producción, teniendo al ser humano como eje de todas nuestras políticas. En este contexto, el Municipio está dispuesto a invertir junto al sector privado y a acompañar esta idea para que Villa María sea un centro neurálgico del desarrollo productivo”, aseveró.

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Cuenca láctea

La jornada inaugural contó también con las intervenciones del titular del Grupo TodoAgro, José Iachetta, y del presidente de la Sociedad Rural de Villa María, Juan José Reale, quienes destacaron el impacto económico de una cuenca láctea que moviliza diariamente más de dos millones de litros de leche.

Entre las actividades destacadas, la muestra incluye la participación de más de mil alumnos en recorridos educativos sobre conservación de suelos, además de la exhibición y fraccionamiento del Queso Gigante Solidario de 1.000 kilogramos, cuyos fondos serán destinados a merenderos y comedores de la zona.