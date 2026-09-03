Estacionamiento medido en Córdoba: hubo más de 14 mil pagos durante los espectáculos de agosto

Entre el 1 de agosto y el 1 de septiembre, el sistema de estacionamiento de la Municipalidad de Córdoba registró 14.528 pagos en 82 espectáculos de gran convocatoria. Las operaciones correspondieron a 11.142 dominios y representaron un incremento de aproximadamente 58% respecto del mes anterior, cuando se habían contabilizado 9.186 activaciones.

El mayor movimiento se registró el lunes 31 de agosto, durante el partido entre Instituto y San Lorenzo. En esa jornada se contabilizaron 1.493 activaciones del sistema de estacionamiento.

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Desde la implementación del nuevo sistema, el pasado 26 de mayo, la modalidad superó el millón de activaciones correspondientes a casi 180 mil dominios. En paralelo, se habilitaron más de 170 mil estacionamientos de tolerancia, que permiten estacionar sin cargo durante los primeros 30 minutos fuera del área central.

Cómo funciona

Los polígonos de estacionamiento se habilitan dos horas antes y dos horas después de cada espectáculo masivo. Los espacios pueden consultarse en la App SEMM y en el mapa disponible en la página web de la Municipalidad de Córdoba. La fiscalización está a cargo de cooperativas de constatadores autorizadas. En las arterias aledañas que no forman parte de los polígonos, el estacionamiento continúa siendo libre y gratuito en los espacios permitidos.

El valor de la hora equivale al precio de un litro de nafta premium de YPF en la plaza Córdoba. Las únicas formas de pago habilitadas son la App SEMM y los códigos QR ubicados en la cartelería de las cuadras donde rige el estacionamiento. Desde el municipio también remarcaron la importancia de denunciar al 911 cualquier posible hecho de violencia o cobro ilegal relacionado con el estacionamiento.