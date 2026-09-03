Abel Pintos vuelve a Córdoba: fecha, lugar y todos los detalles de Buenaventura Tour 2026

Abel Pintos regresará a Córdoba el 29 de noviembre para presentar su Buenaventura Tour 2026 en La Plaza de la Música. El espectáculo tendrá un repertorio renovado respecto de su reciente gira Abel 30 Años y combinará sus nuevos lanzamientos con canciones de su trayectoria que hacía tiempo no interpretaba en vivo. Las entradas ya estan disponibles través de Edén Entradas.

La presentación forma parte de una gira que también recorrerá Mar del Plata, Rosario, Mendoza, San Juan, Neuquén y Bariloche. El regreso de Pintos a la provincia será parte de una etapa de renovación artística para el cantante. Además de la gira, el artista mantiene una agenda que incluye nuevos lanzamientos, grandes conciertos y su esperado debut en el Teatro Gran Rex. También continúa con su participación en la televisión argentina como jurado en "Es mi sueño"

Nueva canción

El cantante habló sobre “Ibuprofeno”, su nueva canción, y reveló que el título surgió de manera intuitiva mientras componía. La elección de esa palabra lo sorprendió incluso a él y terminó convirtiéndose en una de las particularidades de la canción. “Cuando escribo mis canciones, muchas veces viene la música con la letra al mismo tiempo. Y muchas veces esas letras que voy escribiendo no las elijo intelectualmente: son una cosa intuitiva”, explicó.

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Según relató, la palabra apareció mientras escribía y recién después se preguntó por qué la había elegido. Reconoció que, si hubiera pensado la letra de manera más racional desde el comienzo, probablemente no habría utilizado ese término. “Me pareció que estéticamente llamaba mucho la atención”, señaló. Por eso decidió mantenerlo y convertirlo también en el título, con la intención de despertar en el público la misma curiosidad que había generado en él.

La elección incluso recibió algunas observaciones relacionadas con los algoritmos de las plataformas musicales. Sin embargo, Pintos decidió sostenerla porque consideraba que funcionaba dentro de la propuesta artística. “El arte no se explica muchas veces”, sostuvo. Y resumió su decisión: “Me gustó, me pareció que era divertido y que rompía un poco algunos moldes propios”.