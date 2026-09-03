Raúl Paolasso habló de Córdoba Impulsa: “Tenemos que acompañar a las familias”

La situación del consumo, el aumento de la mora y las dificultades que atraviesan las familias y los comercios forman parte del escenario que motivó el lanzamiento de nuevas herramientas financieras en Córdoba. En diálogo con Punto a Punto Radio, el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, explicó los alcances de Córdoba Impulsa, el programa de alivio para deudores y las nuevas líneas de financiamiento para consumidores y comercios.

Paolasso sostuvo que la economía atraviesa una dinámica de “dos velocidades”, con sectores que muestran mayor crecimiento y otros, como el comercio, la industria y la construcción, que todavía enfrentan dificultades. En ese contexto, destacó el rol que puede asumir el banco público provincial para impulsar el consumo y acompañar a los comercios.

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—¿Cómo está la situación económica y qué diagnóstico hacen desde Bancor?

—Desde diciembre de 2023 se han ordenado las variables macro. Se han ordenado relativamente lo que tiene que ver con inflación, precio del dólar, déficit fiscal y demás. Ahora, también habrás escuchado a todos los economistas hablar de esta economía a dos velocidades o sectores privilegiados y sectores que no lo son.

Por un lado es lo que tiene que ver con hidrocarburos, minerales, agro, que justamente son los que no son mano de obra intensiva. Eso va por un lado. Vos ves esos números, pareciera que todo eso anda muy bien. Ahora, cuando vos mirás lo que tiene que ver con construcción, servicios, industria, los números muestran absolutamente otra cosa. En Córdoba, que no tenemos hidrocarburos, la industria sufre, el comercio sufre, la construcción sufre. Y esas actividades son las que tienen mano de obra intensiva.

—¿Cómo impacta esto en las familias?

—El poder adquisitivo del salario ha disminuido desde diciembre a la fecha. Después te encontrás con que el ingreso disponible, que es lo que te queda después de pagar gastos fijos, expensas, alquiler, deudas si las pagás, colegio, tus hijos y deuda, te queda un 50% de ingreso disponible.

Todo eso hace que repercuta en la mora, ese tema que está absolutamente de moda y donde vas te preguntan de la mora. Normalmente la mora está alrededor de 2,5 y 3,5 como mucho. Y hoy está en 12,8, que es muchísimo, que es realmente mucho. Ese es el promedio del sistema.

—¿Dónde se concentra principalmente la mora?

—El problema de la mora está fundamentalmente en familias, empresas, individuos, no tanto en empresas. Tenés tres tipos de préstamos. Tenés tarjetas de crédito, que es donde normalmente está la mayor parte de la mora. ¿Por qué te ocurre eso? Porque la gente tiene un margen determinado en su tarjeta de crédito. Ahora, después van y pagan el mínimo una vez, pagan el mínimo dos veces y tres veces, y ya está complicado. No te pasa eso con un préstamo personal. Y el préstamo hipotecario realmente lo cuidan mucho.

—¿En qué consiste el programa Córdoba Impulsa?

—Las provincias tienen muy poco margen de maniobra en lo fiscal, pero un banco público como el Banco de Córdoba puede empezar con temas de reprogramaciones o refinanciaciones de deudas morosas con tasas de mercado o incluso por abajo. En realidad, por abajo de mercado. Y es lo que estamos haciendo. Córdoba Impulsa empezó ya con lo que tiene que ver con deudores morosos en situación 2 y 3. Eso es alivio fiscal. Es la tasa nominal anual del 35%, con planes de 24 a 48 meses. Falta alguna reglamentación en la Legislatura para ver si es a todos o hasta determinado sueldo mínimo vital y móvil.

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Bancor va a trabajar sobre sus clientes y los morosos que tiene, que son alrededor de unos 25.000 morosos en esa situación por unos 125.000 millones de pesos. Estimamos que con estas tasas y demás vamos a tener una adhesión de aproximadamente un 30% de cantidad de clientes y de montos.

Esperamos, por supuesto, que el sistema financiero aproveche esta exención de Ingresos Brutos y se adhiera y lo siga al Banco de Córdoba en esto. Es una forma de extender este beneficio, no solamente a los morosos del Banco de Córdoba, sino a todos los morosos de la provincia.

—¿Qué otras herramientas contempla Córdoba Impulsa para reactivar el consumo?

—Hay un problema en el tema del consumo. Todo eso termina repercutiendo en el comercio, porque si el consumo no tracciona, no hay ventas, el comercio sufre, se cierran. Entonces, además de ese plan de alivio cordobés, salimos con dos líneas. Empezamos primero con farmacias, rubro farmacias y supermercados. Planes en seis cuotas sin interés para adquirir con tarjeta cordobesa tanto en farmacias como en supermercados.

De las cuatro que tenían, le suben a seis. En estos dos rubros, que aunque parezca mentira, es muchísimo. Elegimos eso, porque es donde normalmente hay una compra cotidiana de la gente en supermercados y farmacias. Empezamos por ahí, extendiendo de cuatro a seis y ya tenemos una adhesión.

Antes de iniciarlo, ya tenemos una adhesión de 190 supermercados, siempre de capital cordobés y 215 farmacias. Ahora, vamos a seguir incorporando comercios. De todas formas, empezamos con farmacias y supermercados, pero lo vamos a ir ampliando sensiblemente y vamos a llegar a planes casi de 20 cuotas.

—¿Qué línea tienen prevista para los comerciantes?

—Del lado del comercio estamos saliendo con una línea de capital de trabajo a 36 meses, con una tasa nominal anual incluso inferior al 35%. Está pensada para que un comerciante pueda afrontar el pago de sueldos, hacer stock si aumentan las ventas o cubrir otras necesidades vinculadas a la producción.

—¿Por qué el banco decide hacer este esfuerzo financiero?

—La tasa de mercado es aproximadamente un 37, 38%. Nosotros estamos bajando 4, 5 puntos. Y lo que bajamos tiene que ver también con una extensión en Ingresos Brutos.

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No es un costo fiscal muy importante. Es más, yo desde el banco creo que el Banco de Córdoba está en condiciones hoy, por todo lo que hemos hecho en cuanto a eficiencia y demás, y lo que estimamos que va a ser la rentabilidad de este año tiene una posibilidad de ejercer su función social y desarrollo como corresponde.

Y creo que es el momento para hacer uso de eso, aprovechar que la provincia de Córdoba tiene un banco público. Sería muy difícil hacerlo con un banco privado.