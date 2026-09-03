Spring Break 2026: ocho escapadas para aprovechar septiembre y viajar por Argentina

La llegada de la primavera abre una oportunidad para descubrir distintos destinos de Argentina antes de los grandes picos de temporada alta. Con temperaturas más agradables, jornadas más largas y una menor concentración de turistas, septiembre permite combinar naturaleza, gastronomía, bienestar y descanso en escapadas de dos o más días

Causa Márquez y Asociados: la Justicia detuvo a tres mujeres más por integrar la presunta asociación ilícita

Septiembre permite recorrer Argentina con propuestas muy diferentes según el tipo de escapada buscada. Desde ciudades costeras y pueblos rurales hasta paisajes serranos, selva misionera y destinos de montaña, estas son ocho alternativas para aprovechar la primavera.

Mar del Plata: mar, ciudad y spa

Hotel Spa República

Mar del Plata también puede disfrutarse fuera de la temporada de verano. Septiembre invita a caminar frente al mar, recorrer la propuesta gastronómica y cultural de la ciudad y combinar esas actividades con una estadía enfocada en el descanso.

Ubicado en pleno centro, Hotel Spa República cuenta con 80 habitaciones, entre opciones dobles y departamentos de dos y tres ambientes con capacidad para seis personas. Uno de sus principales atractivos es su spa distribuido en cinco pisos, con piscina cubierta climatizada, hidromasaje, baños de vapor, sauna, turco, finlandés, gimnasio y espacios de relax.

La propuesta se completa con Open Spa, que ofrece tratamientos corporales, faciales y masajes, y Raíz Restó, con opciones para desayunos, almuerzos, meriendas y cenas.

La experiencia Spring Break: mar, gastronomía, ciudad y spa en una misma escapada.

Más información y reservas: Córdoba 1968, Mar del Plata, Buenos Aires.

Córdoba 1968, Mar del Plata, Buenos Aires. Tel.: +54 (011) 7090 5605.

+54 (011) 7090 5605. WhatsApp: +54 9 (11) 7137 0100.

+54 9 (11) 7137 0100. Instagram: @hotelsparepublica.

Mar de las Pampas: bosque y playa

Village de las Pampas

La primavera transforma el paisaje de Mar de las Pampas y devuelve protagonismo al bosque. A 80 metros del mar y a dos cuadras del centro comercial, Village de las Pampas combina naturaleza, playa y servicios hoteleros.

El establecimiento cuenta con apart boutique de dos ambientes con hidromasaje y unidades de tres ambientes, dúplex y apartamentos con hogar a leña, parrilla y dos baños. El desayuno artesanal se sirve directamente en cada unidad e incluye panificados, pastelería casera, frutas, huevos revueltos, jugos, yogures y productos regionales. Para los días más frescos, el complejo dispone de una piscina cubierta climatizada durante todo el año.

La experiencia Spring Break: bosque, playa y descanso sin las multitudes de la temporada alta.

Arias debuta como juez electoral provincial con los comicios de Marcos Juárez: cómo será su intervención

Más información y reservas: Corvina entre Joaquín V. González y M. Sosa, Mar de las Pampas.

Corvina entre Joaquín V. González y M. Sosa, Mar de las Pampas. Tel.: (011) 5254-7734 / (011) 5254-7735.

(011) 5254-7734 / (011) 5254-7735. WhatsApp: +54 9 11 7021 6426.

+54 9 11 7021 6426. Instagram: @villagedelaspampas.

San Antonio de Areco: una pausa

Un Alto en la Huella

A poco más de una hora de Buenos Aires, San Antonio de Areco ofrece una alternativa para quienes buscan una escapada corta vinculada al campo, la naturaleza y el bienestar.

Un Alto en la Huella cuenta con Spa La Aguada, con sauna seco y húmedo, sala de relax y boxes para masajes. La propuesta también incorpora actividades como yoga, Chi Kung y la Ceremonia del Sol. En el restaurante El Palenque, la gastronomía recupera sabores asociados a la cocina de campo para completar una experiencia pensada como una pausa de la rutina.

La experiencia Spring Break: campo, naturaleza, gastronomía y bienestar a poca distancia de Buenos Aires.

Más información y reservas: Camino Ricardo Güiraldes 465, San Antonio de Areco.

Camino Ricardo Güiraldes 465, San Antonio de Areco. WhatsApp: +54 9 2326 43-4890.

+54 9 2326 43-4890. Instagram: @unaltoenlahuella.

Chascomús: primavera frente a la laguna

Howard Johnson Chascomús

A 120 kilómetros de Buenos Aires, Chascomús ofrece una alternativa para una escapada en familia alrededor de la laguna y los espacios verdes. Howard Johnson Chascomús cuenta con 120 habitaciones y dos hectáreas de parque. Su propuesta incluye Club Laguneros, con actividades y juegos para niños, adolescentes y adultos, además de un área de Spa & Relax con hidromasajes, sauna seco y gabinetes de masajes con vistas al parque y la laguna.

Con días más largos, septiembre permite aprovechar las actividades al aire libre y alternarlas con momentos de descanso dentro del hotel.

La experiencia Spring Break: laguna, naturaleza, actividades familiares y spa.

Más información y reservas: Lobería 738, Chascomús, provincia de Buenos Aires.

Lobería 738, Chascomús, provincia de Buenos Aires. Tel.: 2241 687563.

2241 687563. Instagram: @hjchascomus.

Traslasierra: una escapada para dos

Calma Nono

En Las Calles, Córdoba, Calma Nono propone una experiencia orientada exclusivamente a mayores de 18 años, rodeada de bosque autóctono y con vistas hacia las Altas Cumbres.

Sus suites cuentan con hogar a leña, terraza privada y doble jacuzzi panorámico, con el paisaje serrano como protagonista de la estadía. El establecimiento también es pet friendly. La llegada de la primavera permite recuperar las actividades al aire libre y disfrutar de los distintos paisajes de Traslasierra.

AOITA levantó el estado de alerta tras alcanzar un acuerdo salarial con los empresarios

La experiencia Spring Break: sierras, privacidad, jacuzzi y una escapada pensada para parejas.

Más información y reservas: Paraje La Quebrada s/n, Las Calles, Traslasierra, Córdoba.

Paraje La Quebrada s/n, Las Calles, Traslasierra, Córdoba. Tel.: +54 9 3544 65-0969.

+54 9 3544 65-0969. Instagram: @calmanono.

Salta: historia y gastronomía a pie

Hotel Colonial Salta

Frente a la Plaza 9 de Julio, Hotel Colonial Salta ofrece una ubicación estratégica para recorrer a pie el centro histórico de la capital provincial. Desde allí es posible acceder caminando a museos, iglesias, edificios históricos, restaurantes y peñas, reduciendo los traslados y permitiendo concentrar la experiencia en el entorno urbano.

La primavera suma jornadas más extensas para recorrer la ciudad durante el día y continuar disfrutando de su propuesta gastronómica y cultural durante la noche.

La experiencia Spring Break: historia, gastronomía, cultura y recorridos urbanos.

Más información y reservas: Zuviría 6, esquina Caseros, Salta.

Zuviría 6, esquina Caseros, Salta. Tel. recepción : (387) 421 1740.

: (387) 421 1740. Tel. administración: (387) 431 0805.

(387) 431 0805. Instagram: @saltahotelcolonial.

Iguazú: selva y Cataratas

Iguazú Grand

Puerto Iguazú suma una propuesta diferente para septiembre, con un paisaje marcado por la selva misionera, el clima subtropical y la cercanía de las Cataratas del Iguazú.

La escapada permite combinar las jornadas destinadas a recorrer los principales atractivos naturales de la región con momentos de descanso dentro del hotel. De esta manera, el establecimiento funciona como parte de la experiencia y como punto de partida para descubrir el destino. La primavera ofrece una alternativa para visitar Iguazú por fuera de los períodos tradicionales de vacaciones y sumar una experiencia vinculada con la naturaleza.

La experiencia Spring Break: selva, Cataratas, naturaleza y una escapada en familia.

Más información y reservas: Iguazú Grand, Puerto Iguazú, Misiones.

Ushuaia: las últimas postales de nieve

Hotel del Glaciar

Mientras gran parte del país comienza a recibir la primavera, Ushuaia todavía puede ofrecer paisajes asociados al invierno. Septiembre combina jornadas más largas con la posibilidad de encontrar nieve y actividades de montaña.

Dentro de la Reserva Natural El Martial, Hotel del Glaciar está rodeado de bosque y montaña y se encuentra a pocos minutos de la aerosilla del Cerro Martial. Su ubicación permite acceder a caminatas y propuestas vinculadas con la naturaleza y la nieve. El hotel también funciona como base para recorrer otros atractivos de Ushuaia y conocer la ciudad durante una época particular del año.

La experiencia Spring Break: montaña, bosque, nieve y una primavera diferente.