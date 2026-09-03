Mi Docta: así fue diseñado el nuevo portal digital de la Municipalidad de Córdoba

Este viernes se lanza Mi Docta, el nuevo portal digital de la Municipalidad de Córdoba que reemplazará a Vedi y otras 50 aplicaciones. Lo consideran un hito de transformación digital integral del municipio. El nombre fue elegido luego de que "Doctia", la primera opción, fuera descartada por estar registrada.

A partir de ahora, todo los trámites locales deberán iniciarse y solucionarse en esta APP. Las actuales Mi Bondi, SEM y demás se irán reemplazado con el correr de los meses.

A diferencia de los gobiernos provinciales, el municipio enfrenta un 90% más de trámites directos con el ciudadano. Este nuevo portal irá concentrando todos los trámites y necesidades que hagan a la vida en comunidad.

Así es "Mi Docta": la app municipal que promete revolucionar los trámites en Córdoba

Las actuales autoridades calificaron el funcionamiento municipal como un "laberinto": los vecinos debían ser derivados físicamente entre múltiples oficinas para resolver un mismo trámite. Un ejemplo fue dado con la renovación de la licencia de conducir, que exigía que el usuario fuera direccionado a través de 18 páginas web distintas.

Cerca del 80% de la información era gestionada en planillas Excel descentralizadas. Fue precisado que 52 sistemas aislados eran operados por entre 15 y 20 proveedores externos, que cobraban cargos adicionales cuando el municipio necesitaba acceder a sus propios datos.

Cómo cambia la experiencia del vecino

La antigua herramienta de accesos directos, conocida como "VeDi", fue reemplazada por completo por Mi Docta desde el primer día del lanzamiento. El acceso puede ser realizado por primera vez con Ciudadano Digital (CIDI), y luego una clave propia puede ser generada para ingresar con Face ID o huella digital.

Es como un ciudadano 360. Un portal personalizado automáticamente según el perfil de cada usuario, con semáforos de deudas, vencimientos de ITV e infracciones. Alertas proactivas también fueron incorporadas, como el recordatorio de renovación del carnet de conducir antes de su vencimiento. Un chatbot asistente, llamado Docti, fue puesto en fase de entrenamiento dinámico.

Desde su implementación en marzo, más de 69.000 trámites digitales fueron procesados. El tiempo promedio de resolución fue reducido de 35 a 7 días, y todo el rendimiento es monitoreado en tiempo real a través de 30 tableros de control.

Una plataforma desarrollada puertas adentro

Tras años de proyectos frustrados por la burocracia de proveedores externos, fue tomada la decisión de que la plataforma fuera desarrollada por un equipo interno de 33 desarrolladores jóvenes, liderados por personal municipal con experiencia previa.

Un año entero fue dedicado exclusivamente al diseño de la arquitectura de base, antes de que cualquier sistema satélite fuera conectado o migrado. Esa prioridad fue justificada con una comparación: "Si no teníamos la arquitectura, todo lo otro que podíamos hacer era como hacerle chapa y pintura a un fitito".

Como parte de esa base, todos los sistemas municipales fueron migrados a un solo "lenguaje de programación", con lo que los costosos pagos de licencias de software propietario fueron eliminados.

Los pilares del nuevo ecosistema

El "Principio del Dato Único" fue establecido por ordenanza para impedir que distintas dependencias duplicaran registros. Bajo esta regla, un "organismo redactor" es definido como dueño del dato maestro, mientras que los "organismos consumidores" acceden a esa información en tiempo real.

Entrá a Mi Docta

También fue diferenciado el trámite simple —de autogestión automática— del expediente digital, que requiere firmas, decretos y resoluciones. La emisión del primer expediente digital de la historia municipal fue destacada como un logro central del proyecto.

Entre las herramientas incorporadas fueron mencionadas la Guía de Trámites Inteligente, que integra inteligencia artificial para validar documentación; el Centro de Documentación Digital (CDD), donde los documentos de cada vecino quedan almacenados de forma permanente; y DocPay, la pasarela única que centraliza el cobro de tasas, multas y estacionamiento.