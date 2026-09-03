“Era un régimen muy obsoleto”: el intendente de Oncativo explicó la nueva reforma de taxis, remises y Uber

El municipio de Oncativo, en el sureste de la provincia de Córdoba, sancionó una ordenanza que modifica el esquema de transporte privado de pasajeros vigente desde fines de los años 90. La norma equipara a taxis, remises y plataformas tecnológicas como Uber bajo una misma categoría: "actividad privada de interés público".

El intendente, Nicolás Filoni, explicó que la medida busca actualizar un marco normativo que había quedado sin aplicación práctica. "Claramente esto refleja una realidad de Oncativo, de su idiosincrasia, de cómo ha ido evolucionando, del parque automotor que tiene y de la necesidad de actualizar un régimen de transporte que ya era muy obsoleto, muy viejo", señaló.

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Según indicó, las ordenanzas anteriores databan de 1995 y 1998, cuando no existían aplicaciones de transporte. "No se llevaba a la práctica absolutamente nada de todo lo que estaba, era letra muerta", afirmó Filoni. La nueva ordenanza fue aprobada, según el intendente, con el respaldo de todos los bloques del Concejo Deliberante.

Fin de las tarifas fijadas por el municipio

Uno de los cambios centrales es el fin de la tarifa fijada por el Estado municipal. A partir de ahora, el costo de cada viaje se acuerda libremente entre el pasajero y el conductor, sin un valor de referencia impuesto por la comuna.

Filoni sostuvo que el sistema anterior generaba distorsiones. Según relató, un viaje de una cuadra y un viaje hasta el cementerio municipal, en las afueras de la ciudad, tenían un valor similar de manera artificial, cercano a los 5.000 pesos.

El intendente agregó que la libertad tarifaria también responde a pedidos de los propios choferes, que buscaban ofrecer tarifas diferenciadas a determinados pasajeros sin poder hacerlo bajo el esquema anterior.

Baja de tasas y menos trámites

La ordenanza también elimina cobros que antes debían afrontar taxistas y remiseros. "Eliminamos todo tipo de tasas para habilitar un transporte, cada seis meses tenían que venir a pagar el último, que es el tarifario 80 mil pesos, eso también se dio de baja", explicó Filoni.

Además, se suspende la inspección semestral obligatoria para remises y se elimina el cobro por kilómetro recorrido que existía hasta ahora. Los conductores también podrán trabajar con múltiples aplicaciones al mismo tiempo, sin exclusividad con ninguna plataforma.

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Como complemento, el municipio creó un Registro Digital Voluntario, que no es obligatorio para operar. Quienes se inscriban deberán presentar licencia de conducir, certificado de antecedentes penales, inscripción impositiva y seguro de responsabilidad civil, y recibirán una identificación de "Buenas Prácticas" visible para los usuarios.

Una excepción y sin control estatal directo

La nueva normativa mantiene un régimen especial para un solo caso: el transporte de personas con tratamientos médicos prolongados o enfermedades crónicas. Filoni fue explícito sobre por qué decidió mantener esa excepción. "Todo el régimen especial de transporte destinado a personas que están bajo un tratamiento médico, una enfermedad crónica, los que trasladan a obras sociales, a un paciente con algún tipo de discapacidad, porque sé que eso tiene que tener algún control importante", explicó.

Para el resto de los casos, el municipio dejó de ejercer un rol de control sobre el servicio, algo que el propio intendente reconoció abiertamente. "Eso también parece que es sincerar, no ser hipócrita, y hacerse cargo lo que corresponde, y lo que no, también trasladar la responsabilidad a cada uno", sostuvo.

Un modelo que Oncativo presenta como pionero

Filoni consideró que la decisión responde a una tendencia que otros municipios deberán enfrentar tarde o temprano. "Desde la irrupción de las redes sociales, de las aplicaciones, hay un camino marcado en donde todos los que toman decisiones tendrían que repasar o rever qué pasa en sus lugares con este tipo de acción", afirmó.

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El intendente remarcó que la ciudad, con una población que estimó entre 15.000 y 16.000 habitantes, ya tenía conductores trabajando de manera informal con aplicaciones como Uber antes de esta ordenanza, sin que existiera ningún marco legal que los regulara.

Con la nueva norma vigente, el municipio apunta a que el esquema de libre competencia y autorregulación entre pasajeros y conductores empiece a aplicarse de manera efectiva en el corto plazo, en un sector que hasta ahora operaba al margen de la legislación local.