Cumbre en el Panal: Córdoba avanza en la organización de la histórica visita del papa León XIV

En una reunión clave celebrada este viernes en la Casa de Gobierno de la Provincia, el gobernador Martín Llaryora fue el anfitrión de una verdadera cumbre institucional que reunió a varios de los principales protagonistas del mapa político y eclesiástico de la provincia, entre ellos el intendente Daniel Passerini y el cardenal Ángel Rossi. El objetivo del encuentro fue coordinar el operativo para la histórica llegada del papa León XIV a Córdoba.

Del evento participaron también referentes centrales del gabinete provincial, como el ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el ministro de Gobierno, Manuel Calvo y Rodrigo Fernández, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba.

Durante la reunión, las autoridades abordaron de manera integral los aspectos organizativos, logísticos y de seguridad necesarios para responder a la magnitud de un acontecimiento sin precedentes para la región.

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El gobernador Llaryora remarcó la trascendencia de la visita y puso a disposición la estructura estatal completa. En ese sentido, Miguel Siciliano destacó, en diálogo con Perfil Córdoba que "para nuestro gobierno saber que el Papa León eligió a Córdoba es un gran orgullo, por eso el Gobernador nos pidió a todo el equipo gubernamental poner a disposición todas las áreas de Gobierno, para que la organización y la gente puedan tener en Córdoba la mejor jornada posible".

Por su parte, Rodrigo Fernández enfatizó la articulación entre las distintas jurisdicciones: "Hay algo que para nosotros es central: una visita de esta magnitud no se organiza desde un solo lugar. La Provincia, la Municipalidad, la Iglesia y cada una de las áreas involucradas estamos trabajando como un solo equipo, compartiendo información y coordinando cada paso para que Córdoba esté preparada".

En esa línea, el funcionario municipal detalló las acciones operativas en marcha: "Desde el Municipio, junto a la Provincia, estamos avanzando en todos los aspectos que hacen a la organización. Los accesos, la circulación, la seguridad, los servicios, la infraestructura y la capacidad de respuesta son parte de una planificación que estamos llevando adelante con mucha seriedad y anticipación".

En la jornada los presentes expresaron su gratitud y reconocimiento al cardenal Rossi por las gestiones que hicieron posible la llegada del Papa, una visita que promete marcar un hito histórico.

El encuentro se da luego de que enviados del Vaticano recorrieran los principales puntos de lo que será la agenda del Papa en la Provincia, entre ellos el predio de Fadea donde se realizará la multitudinaria misa.