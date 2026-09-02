Biofarma inauguró en Córdoba una mega planta industrial con tecnología inédita en Latinoamérica

Con una inversión superior a los 20 millones de dólares y la presencia de más de 800 invitados —entre directivos, clientes, proveedores e integrantes del sector agroindustrial—, la empresa Biofarma S.A. concretó la inauguración oficial de su nueva planta de producción de núcleos y premezclas vitamínico-minerales en el barrio Los Boulevares, en la ciudad de Córdoba.

El nuevo complejo abarca 17.000 metros cuadrados cubiertos y se enmarca en un plan de expansión industrial orientado a consolidar la presencia de la compañía tanto en el mercado nacional como en la exportación. Con la entrada en funcionamiento de esta infraestructura, que aporta 20.000 toneladas mensuales, la capacidad productiva total de Biofarma alcanza las 35.000 toneladas cada 30 días.

En diálogo con Perfil Córdoba, Luis Klinger, presidente de Biofarma, remarcó el salto tecnológico que representa la obra respecto a las instalaciones anteriores. "Esta planta sustituye una que tenemos actualmente en uso acá en la ciudad de Córdoba, también en barrio Los Boulevares, pero cuadruplica la capacidad productiva y es un aporte tecnológico de avanzada en todos los procesos: eficiencia en el control y uso de materias primas y eficiencia en el uso de la energía", expresó. "Entendemos que en la región —y cuando hablo de la región hablo de Latinoamérica— no hay nada de estas características, tanto en tamaño como en estructura y capacidad tecnológica", agregó Klinger.

Al evaluar el desafío de realizar una inversión de este calibre en un escenario económico complejo como el que vive el país, Klinger subrayó la perspectiva de largo plazo de la empresa: "Decidir inversiones de estas características no se puede hacer en función de los contextos políticos. Una decisión de este tipo requiere años de planificación, diseño, ejecución, la toma de la decisión y después el armado y montaje. Si uno espera los tiempos políticos nunca puede hacer nada. Nosotros estamos en un sector de la economía que entendemos que necesariamente tiene que ser parte del desarrollo económico del país, como es el valor agregado a la producción primaria, y eso no cabe duda de que las inversiones tendrán que volver en resultados".

Durante el acto, el gerente comercial de la firma, Juan Pablo Ravazzano, ponderó los estándares técnicos del establecimiento y las perspectivas del sector: "Es una planta diseñada para trabajar con altísimos niveles de precisión en la adición y mezclado de microingredientes, con procesos automatizados y robotizados, y una trazabilidad integral que abarca desde el ingreso de cada materia prima hasta la llegada del producto terminado a cada cliente. Se construyó para acompañar el crecimiento de nuestros clientes y potenciar nuestra competitividad".

Ravazzano puntualizó además que la Argentina sostiene una tendencia de crecimiento en la producción de proteína animal —con mayores volúmenes de carne, leche y huevos—, escenario en el cual la planta buscará apuntalar el mercado local y abastecer a los 12 destinos internacionales a los que llega la marca.

Por su parte, el gerente general de Biofarma, Marcelo Vilosio, enfatizó el valor estratégico del proyecto para los próximos años: "Hoy inauguramos mucho más que una nueva planta. Estamos dando un paso muy importante en la historia de Biofarma y en nuestra visión de futuro. Esta inversión nos permite prepararnos para seguir creciendo, incorporar nuevas tecnologías, aumentar nuestra capacidad productiva y continuar acompañando a nuestros clientes con soluciones de la más alta calidad".

En la antesala a este evento, hubo ayer martes un acto institucional más pequeño del que participaron el intendente Daniel Passerini, la vicegobernadora Myrian Prunotto, los ministros de Bioagroindustria, Sergio Busso; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, y de Educación, Horacio Ferreyra, junto a representantes de cámaras empresarias y autoridades universitarias.

Cinco líneas de producción

El diseño de la fábrica contempla esquemas de automatización integral y eficiencia energética para evitar riesgos de contaminación cruzada y optimizar el rendimiento de los recursos. La producción estará dividida en cinco líneas operativas independientes: