Renunció Flores y el oficialismo desactivó el intento opositor de expulsarlo de la Unicameral

La renuncia de Ramón “Cañito” Flores terminó por reconfigurar el escenario que la oposición había preparado para la sesión de este miércoles en la Legislatura. Con Flores fuera del cuerpo, el oficialismo impuso el tratamiento de su dimisión y desactivó el intento de la oposición de avanzar primero con una cuestión de privilegio para excluirlo de la Unicameral.

La discusión comenzó con un planteo de la legisladora del Frente de Izquierda, Noelia Agüero, quien pidió alterar el orden del temario para tratar en primer lugar la cuestión de privilegio impulsada para expulsar a Flores. El mismo reclamo fue expuesto por el radicalismo, a través de la intervención de Oscar Saliba, con el objetivo de que el cuerpo debatiera la exclusión del legislador peronista envuelto en un escándalo por sus exasesores con graves antecedente judiciales.

Sin embargo, el oficialismo rechazó modificar el orden de la sesión y avanzó con el tratamiento de la renuncia de Flores. El jefe del bloque oficialista, Facundo Torres, confirmó ante el cuerpo que el departamental por Río Seco había presentado su dimisión (con una licencia previa) y sostuvo que, a partir de ese momento, resultaban “extemporáneas” las mociones impulsadas para excluirlo del cuerpo.

“Flores ya no pertenece a esta Cámara, ya no se va a sentar”, argumentó Torres, antes de insistir en que las cuestiones de privilegio planteadas por la oposición quedaban abstractas frente a la renuncia ya presentada. La legisladora Estrella Benchetrit, quien reemplaza al peronista de Río Seco, prefirió no brindar declaraciones a la prensa.

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El oficialismo buscó así cerrar la discusión política alrededor de Flores en la Unicameral. Torres cuestionó, además, la insistencia opositora en avanzar con la expulsión y acusó a sus adversarios de querer “caranchear” políticamente con el caso.

“Parece que molesta que se queden sin elementos para caranchear en política”, lanzó el oficialista. También defendió la decisión de Flores de apartarse del cuerpo para que la Justicia pueda actuar “libremente” y cuestionó la posición de los bloques que resolvieron abstenerse. Habló de un voto con "cobardía".

Movida opositora

Pero la oposición rechazó el argumento oficialista de que la renuncia volvía abstracta la discusión. Desde el radicalismo y otros bloques insistieron en que el debate debía avanzar sobre la exclusión de Flores y cuestionaron que el oficialismo evitara tratar primero las cuestiones de privilegio.

El legislador Agustín Spaccesi sostuvo que la decisión de no avanzar con la exclusión iba en contra del artículo 99 de la Constitución provincial. “Nada está por encima de la Constitución de la Provincia”, argumentó al rechazar la postura del oficialismo.

Por su parte, el legislador del PRO, Oscar Agost Carreño, dejó en claro el planteo opositor. "Nosotros creemos que no corresponde ni licencia ni renuncia. Queríamos que se vote la expulsión", afirmó el amarillo. Ante la justificación de Torres de que Flores "ya renunció; ni hace falta que aceptemos la renuncia", Agost Carreño planteó que "la Constitución lo requiere expresamente y que así es en el Congreso y todas las legislaturas, pero además así lo interpretó la secretaria parlamentaria al incluir la nota en el temario".

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El parlamentario del PRO fundamentó el pedido de abstención de votar de su bloque a la renuncia del peronista. "Si votamos en contra estamos a favor de la licencia. Si votamos a favor convalidamos que no debe salir por expulsión", aclaró. La UCR y Construyendo Córdoba también se abstuvieron en la votación dando una señal de no avalar la renuncia del peronista del norte cordobés.

El desenlace se produjo a las 15.38, cuando la mayoría oficialista y sus aliados, más el voto del juecismo, aprobó la aceptación de la renuncia de Flores. No pasó desapercibido el accionar del bloque del Frente Cívico, que levantó la mano para aceptar su salida.

En medio del fuego cruzado del primer tramo de la sesión, la oposición volvió a la carga con la intención de expulsar a Flores, pero el oficialismo impuso su mayoría para avanzar en el trámite de aceptación de su renuncia. Con el legislador formalmente fuera de la Cámara, el intento de exclusión quedó sin materia parlamentaria, aunque el cruce dejó abierto un nuevo capítulo en la disputa política por el caso que involucra al departamental de Río Seco.