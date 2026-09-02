"Es peronismo nacional es muy porteño centrista": Quién es Camila Passerni, la joven militante del peronismo cordobés

Tiene 28 años y tiene dos trabajos: coordina el programa de presupuesto participativo joven en la Municipalidad de Córdoba y preside la Juventud Universitaria Peronista (JUP). Camila Passerini contó sus aspiraciones políticas y aclaró que no tiene ningún parentesco con el intendente de la ciudad.

Camila Passerini es licenciada en Ciencia Política y forma parte de la nueva generación de dirigentes peronistas de Córdoba. En diálogo con Punto a Punto Radio 90.7 FM como protagonista del bloque "Generación 2030", repasó su doble actividad laboral, su militancia y su visión sobre el escenario político provincial y nacional.

Franco Jular: "Me gustaría ser intendente de esta ciudad"

Passerini aclaró que comparte apellido con el intendente de la ciudad, Daniel Passerini, y con un futbolista de Belgrano, pero que no tiene relación de parentesco con ninguno de los dos. "Compartimos apellido, solamente", señaló, aunque reconoció que "coincidimos en el caso de Lucas en el equipo", en referencia al goleador.

Vivienda, ocio y mirada sobre la política nacional

En cuanto a su vida personal, contó que vive sola desde hace tres años en una casa pequeña que le alquila un familiar, sin contrato formal. "No hay contrato, pero hay responsabilidad y compromiso", dijo, y agregó una lectura sobre el mercado de alquileres: "Hoy los jóvenes con el ingreso de un trabajo no pueden acceder. De hecho, los alquileres están por las nubes".

Sobre su tiempo libre, dijo que pasa unas cinco horas diarias frente a la pantalla del celular por motivos laborales, y que los fines de semana juega al fútbol femenino como defensora. También mencionó el cine y las reuniones sociales entre sus actividades preferidas.

En un repaso sobre dirigentes cordobeses, expresó su reconocimiento al ministro Miguel Siciliano por su continuidad en la militancia dentro de la gestión pública. Sobre el escenario nacional, cuestionó la propuesta del presidente Javier Milei: "la propuesta de Javier Milei y el proyecto deja un montón de gente afuera".

Con una agenda que combina la gestión pública, el sector privado y la militancia universitaria, Passerini se perfila como una de las voces jóvenes del oficialismo provincial con proyección hacia el mediano plazo.

Doble trabajo y militancia

La politóloga tiene dos empleos en simultáneo. Por un lado, es coordinadora contratada del programa de presupuesto participativo joven en la Municipalidad de Córdoba. Por el otro, trabaja en el área de responsabilidad social empresaria de la firma alimenticia Egran, en tareas de "vinculación institucional y alianzas estratégicas".

Sobre la compañía, sostuvo que le interesa que "sea conocida en todo el país como la empresa que está en la mesa de todos los argentinos todos los días".

Además, preside la Juventud Universitaria Peronista, un espacio que distingue de la JP tradicional. "La JP es la Juventud Peronista, que es el brazo territorial del PJ, y nosotros somos del brazo académico que forma los cuadros técnicos", explicó.

Identidad cordobesista y aspiraciones

Passerini se define peronista desde joven, bajo la influencia del legado de José Manuel de la Sota, y adhiere al espacio provincial que conduce el gobernador Martín Llaryora. "Siempre con el espíritu cordobesista", afirmó.

En ese sentido, marcó distancia con el peronismo nacional. "No coincido ni nunca me sentí identificada ni me ha convocado ese peronismo nacional por el simple hecho de que para mí es muy porteño centrista", dijo.

De cara al futuro, dijo que prefiere la gestión antes que el poder legislativo. "Si vos me preguntas hoy dentro de muchísimos años, a mí me gustaría ser ministra de empleo o todo lo que tenga que ver con la producción y la industria", indicó, y aclaró que la motivación "no es por una cuestión del cargo, sino por lo que me gusta llevar adelante los proyectos".

También destacó que mantiene vínculos con jóvenes de otros espacios políticos, como La Libertad Avanza, el Pro y el radicalismo. "Podemos pensar distinto, pero la conversación hace que nos pulamos mutuamente. Sí discuto, no le escapo a la discusión partidaria", planteó.