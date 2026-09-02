“No podés ser cordobés si no tenés una visión industrial”: Llaryora anunció una nueva ley

En el marco del Día de la Industria, el gobernador Martín Llaryora anunció una nueva Ley de Promoción Industrial para Córdoba que busca fortalecer la actividad productiva, facilitar inversiones y ampliar los beneficios para las pymes. El mandatario presentó la iniciativa este miércoles en la nueva sede de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y destacó el trabajo conjunto entre el sector público y privado para sostener el empleo y mejorar la competitividad.

Durante su discurso ante representantes del sector, el gobernador adelantó que la nueva normativa será, según sus palabras, “la más potente lejos de Argentina” y que tendrá como objetivo acompañar a las empresas en un contexto marcado por dificultades de competitividad y cambios en el escenario económico.

Llaryora sostuvo que la iniciativa fue elaborada a partir de un proceso de diálogo entre la Provincia y las cámaras industriales. “Es una ley producto del consenso, es una ley tamizada, trabajada. No es un capricho ni de la industria ni del Ejecutivo”, afirmó. El mandatario explicó que uno de los principales objetivos será simplificar los procesos para las empresas y reducir la burocracia. “Esto es bajar burocracias, esto es hacerlo simple”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la velocidad para concretar inversiones es un factor determinante. “Cuando uno tiene que definir una inversión, si uno dice ‘No, tengo que hacer una ley, tengo que hacer esto’, vas a pasar cuatro o cinco meses. Hoy la velocidad en el mundo vale”, planteó.

Beneficios para las pymes

Uno de los anuncios estará enfocado en las pequeñas y medianas empresas. Llaryora anticipó que la Provincia ampliará el esquema de alivio impositivo para las pymes cordobesas y llevará el monto destinado a ese beneficio a $4.500 millones. “Con 4.500 millones de pesos, una paga cero Ingresos Brutos”, afirmó el gobernador, al explicar que la medida representa un esfuerzo fiscal destinado a sostener a las pequeñas empresas y a la industria.

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Según detalló, el mecanismo apunta a simplificar el acceso al beneficio y evitar que las empresas más pequeñas tengan que atravesar procesos administrativos extensos. “No nos esperamos a que presenten los papeles, directamente muestran la facturación”, explicó. Para Llaryora, estas herramientas forman parte de una estrategia para acompañar a las empresas durante una etapa de transición y evitar que las dificultades económicas terminen afectando los puestos de trabajo.

Industria y empleo

Durante el acto, el gobernador vinculó directamente el desarrollo industrial con la generación de empleo y el crecimiento de la provincia. “No podés ser cordobés si no tenés una visión industrial y no para los industriales. Una visión para los cordobeses, porque sin industria no hay trabajo y sin trabajo no hay progreso, no hay calidad de vida”, sostuvo.

En esa línea, aseguró que el principal desafío de cualquier gestión debe ser la generación de puestos de trabajo. “Gobernar es generar trabajo, generar empleo”, afirmó.

Llaryora también destacó el rol de los empresarios cordobeses frente al actual escenario económico y valoró los esfuerzos que realizan para sostener sus estructuras y evitar la pérdida de puestos laborales. “En Córdoba nuestros industriales pelean todos los días para poder hacer esta transición sin dejar gente afuera”, señaló.

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Otro de los ejes de su discurso estuvo relacionado con la infraestructura como condición para atraer nuevas inversiones. El gobernador mencionó la necesidad de contar con rutas, energía, gas, logística y formación de talento para que las empresas puedan instalarse y crecer en Córdoba. “La infraestructura en servicios, en competitividad. Ni hablar la logística. Lo que cambiaría Córdoba si vos me decís cuál es la competitividad más grande, la logística la competitividad más grande”, sostuvo.

Llaryora reconoció que la ubicación de Córdoba, lejos de los puertos, representa una dificultad adicional para las empresas locales y planteó que la inversión en infraestructura es una de las herramientas para compensar esos mayores costos. También destacó el vínculo entre educación e industria y señaló que la formación de trabajadores será cada vez más relevante frente al avance de la inteligencia artificial y la industria 4.0.

“Hay que defender la industria”

El gobernador también hizo referencia al proceso de apertura y a los cambios que atraviesa el sector productivo. En ese contexto, planteó que la transición debe estar acompañada por políticas específicas para evitar que las empresas que pierdan competitividad queden fuera del mercado. “Hay que defender la industria. Se defiende con hechos”, afirmó.

Llaryora sostuvo además que Córdoba debe mantener una vinculación con el mundo, aunque planteó que esa apertura debe realizarse de manera gradual e inteligente. “Hay que hacer una transición, pero toda transición necesita políticas específicas para que esa transición, como toda que tiene grandes ganadores, a los otros les permita hacer la transición sin morir en el intento”, expresó.

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Finalmente, destacó el trabajo realizado junto a la Unión Industrial de Córdoba y remarcó la necesidad de sostener la articulación público-privada para impulsar nuevas inversiones y preservar el empleo. “En el medio de esta crisis, nosotros en Córdoba colaboramos haciendo una ley más potente, mejor, más fuerte para ayudar a los que están, pero también para intentar que cada día a Córdoba llegue más industria”, concluyó.