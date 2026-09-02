El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este miércoles 2 de septiembre

Este miércoles 2 de septiembre el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.485 pesos y cotiza a 1.535 pesos para la compra.
El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.
Dólar Banco Nación
- - Compra: $1.485.
- - Venta: $1.535.
Dólar Blue
- - Compra: $1.529
- - Venta: $1.561.
Dólar MEP
Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.531,07 para la compra, y $1.532,81 para la venta.
Este miércoles 2 de septiembre la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:
Bancor
- - Compra: $1.485.
- - Venta: $1.545.
ICBC
- - Compra: $1.485.
- - Venta: $1.540.