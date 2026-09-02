Obesidad: cuáles son las 10 claves para sostener el descenso de peso en el tiempo

Uno de los mayores desafíos en el tratamiento de la obesidad comienza una vez alcanzado el objetivo inicial de balanza. Profesionales de la Nutrición coinciden en que sostener la pérdida de peso resulta una etapa compleja debido a mecanismos metabólicos y hormonales que el propio organismo activa para recuperar los kilos perdidos. Este fenómeno fue uno de los ejes analizados por especialistas en las XVII Jornadas Argentinas de Nutrición y V Jornadas Argentinas de Obesidad.
La evidencia científica demuestra que la obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial. Al perder peso, aumentan las señales hormonales vinculadas al apetito y se modifica el gasto energético, cambios que pueden persistir hasta un año después según estudios publicados en The New England Journal of Medicine. "Sostener los resultados no depende de la disciplina, sino de la biología de la enfermedad", destacó la Dra. Virginia Busnelli, presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN).
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Para abordar la adaptación metabólica posterior al descenso y prevenir la recurrencia, la Dra. Marianela Ackermann, vicepresidenta de la SAN, sintetiza las recomendaciones en diez pautas fundamentales:
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Entender que alcanzar el descenso no significa “dar el alta”. El acompañamiento médico continuo permite detectar tempranamente variaciones en el apetito o la conducta y ajustar el tratamiento a tiempo.
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Construir una alimentación sostenible, no una dieta con fecha de vencimiento. Se deben evitar planes restrictivos e incorporar patrones flexibles con carnes magras, frutas, verduras y lácteos que garanticen saciedad y nutrición en la vida real.
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Reconocer y abordar el ‘ruido alimentario’. El food noise o pensamientos intrusivos constantes sobre la comida requiere evaluación profesional y no debe atribuirse a una falta de autocontrol.
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Mantenerse físicamente activo y cuidar la masa muscular. Es clave combinar el ejercicio aeróbico con el entrenamiento de fuerza para preservar la función muscular y la salud cardiovascular.
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Monitorear para detectar tendencias, no para vivir pendiente de la balanza. El registro periódico busca identificar desviaciones progresivas a lo largo del tiempo, en lugar de reaccionar ante fluctuaciones diarias.
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Dormir bien como parte del tratamiento. Un descanso insuficiente altera las hormonas del apetito y perjudica las elecciones alimentarias cotidianas.
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Identificar el estrés y las barreras particulares de cada persona. Eventos laborales, personales o de entorno exigen adaptar las estrategias terapéuticas a la realidad del paciente.
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Tener un plan para los momentos difíciles y actuar en forma temprana. Una subida parcial de peso no representa un fracaso, sino una señal clínica para consultar de manera precoz.
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Construir un entorno que ayude, en lugar de depender de la fuerza de voluntad. La organización en las compras, los horarios y el apoyo familiar facilitan la continuidad de los hábitos saludables.
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Si existe un tratamiento médico indicado, no suspenderlo simplemente porque se alcanzó el descenso. La continuidad de la farmacoterapia debe ser evaluada individualmente por el profesional, evitando el rebrote biológico de la enfermedad.