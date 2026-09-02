Obesidad: cuáles son las 10 claves para sostener el descenso de peso en el tiempo

Uno de los mayores desafíos en el tratamiento de la obesidad comienza una vez alcanzado el objetivo inicial de balanza. Profesionales de la Nutrición coinciden en que sostener la pérdida de peso resulta una etapa compleja debido a mecanismos metabólicos y hormonales que el propio organismo activa para recuperar los kilos perdidos. Este fenómeno fue uno de los ejes analizados por especialistas en las XVII Jornadas Argentinas de Nutrición y V Jornadas Argentinas de Obesidad.

La evidencia científica demuestra que la obesidad es una enfermedad crónica y multifactorial. Al perder peso, aumentan las señales hormonales vinculadas al apetito y se modifica el gasto energético, cambios que pueden persistir hasta un año después según estudios publicados en The New England Journal of Medicine. "Sostener los resultados no depende de la disciplina, sino de la biología de la enfermedad", destacó la Dra. Virginia Busnelli, presidenta de la Sociedad Argentina de Nutrición (SAN).

Hambre emocional: Cómo el estrés y la ansiedad impactan en la alimentación de los niños

Para abordar la adaptación metabólica posterior al descenso y prevenir la recurrencia, la Dra. Marianela Ackermann, vicepresidenta de la SAN, sintetiza las recomendaciones en diez pautas fundamentales: