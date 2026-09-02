Boca-Vélez en el Kempes: los accesos, controles y recomendaciones para los hinchas

El partido entre Boca y Vélez por la Copa Argentina tendrá un operativo especial de seguridad en Córdoba, con accesos diferenciados para las hinchadas, controles en las rutas y un triple anillo de seguridad alrededor del estadio Mario Alberto Kempes. Desde la organización recomendaron a los simpatizantes llegar con anticipación para evitar demoras y aglomeraciones.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Marcelo Frosasco, integrante del operativo de seguridad deportiva, explicó cómo será el dispositivo previsto para el encuentro. Según detalló, los primeros micros de Boca ya comenzaron a ingresar a la provincia y serán monitoreados durante todo el recorrido hasta el estadio.

Frosasco explicó que "Boca ingresará a Córdoba por la Ruta 9, mientras que los simpatizantes de Vélez llegarán por Ruta 36 hasta Circunvalación y desde allí continuarán hacia el Kempes". Una vez que los hinchas ingresen a territorio cordobés, la Policía Caminera y la Policía de Córdoba comenzarán a monitorear sus movimientos. Además, habrá controles de fuerzas federales en las distintas rutas de acceso a la ciudad.

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La distribución dentro del Kempes también estará diferenciada. Boca ocupará el sector norte, con las playas de estacionamiento Willington, Gasparini y Ardiles Norte, mientras que Vélez tendrá el sector sur, con Ardiles Sur, Popular Artime y los espacios correspondientes a ese sector. Según precisó el funcionario, "la distribución será aproximadamente de 70% para Boca y 30% para Vélez".

Uno de los puntos centrales del operativo será el control de documentación. Para ingresar al estadio no alcanzará con presentar la entrada digital, “además del ticket de ingreso, el documento nacional es obligatorio para este partido", explicó Frosasco. El procedimiento contará con un triple anillo de seguridad, que incluirá controles de archivo, admisión y el programa Tribuna Segura.

Recomiendan llegar temprano

Las autoridades también modificaron los tiempos habituales de apertura del estadio para intentar distribuir el ingreso de los espectadores. “Ir temprano”, fue la recomendación de Frosasco, quien confirmó que los portones se abrirán tres horas antes del partido, a partir de las 18.15.

La intención es que los hinchas aprovechen ese margen para ingresar de manera escalonada y evitar concentraciones tanto en las rutas y calles cercanas al Kempes como en los accesos y molinetes. “Es muy bueno ir utilizando espaciadamente esas tres horas, evitás aglomeraciones de tránsito en las rutas y calles adyacentes al estadio y podés sortear tranquilamente ese triple anillo de seguridad”, explicó.

Un evento que impacta en Córdoba

Frosasco también destacó el impacto económico que generan los grandes eventos deportivos que se realizan en la provincia. En ese sentido, señaló que Córdoba se consolidó como sede de competencias nacionales e internacionales. “Los ojos del país van a estar puestos nuevamente en nuestra Córdoba y que estemos a la altura de las circunstancias”, sostuvo.

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El funcionario también vinculó la organización de estos eventos con el movimiento que generan en otros sectores de la economía. Según explicó, durante estas jornadas “se agota la hotelería, se agota la gastronomía y eso creo que es importante en épocas de crisis”, afirmó.

Entrevista realizada en Punto a Punto Radio, en el programa “Decilo como es”, con Patricio Luján.