Arruabarrena, un ‘Vasco’ con raíces en Córdoba

Rodolfo Arruabarrena afrontará en Córdoba el primer gran desafío de su segunda etapa como DT de Boca Juniors. El partido ante Vélez Sarsfield, por octavos de final de la Copa Argentina, marcará también el regreso del ‘Vasco’ al Estadio Kempes, el escenario donde debutó en el primer equipo del Xeneize hace 34 años, nada menos que enfrentando a Diego Maradona.

Con 17 años, Arruabarrena integró la alineación titular de Boca en el amistoso ante Sevilla de España del lunes 12 de octubre de 1992, con la ‘Copa Quinto Centenario’ en juego y televisación en directo para todo el país. El partido ofició de aperitivo a la presentación del conjunto andaluz en La Bombonera, dos días más tarde, cuando Diego jugó un tiempo en cada equipo y metió un gol para el local. En nuestra provincia, el capitán del seleccionado campeón mundial de 1986 enfrentó a un elenco azul y oro de emergencia, ya que el día anterior los titulares habían vencido 1-0 a River Plate, en su cancha y por la 10° fecha del Torneo Apertura. De los jugadores que enfrentaron al Millonario, ‘El Maestro’ Oscar Washington Tabarez trajo a Córdoba al arquero Esteban Pogany, al defensor Víctor Marchesini, al mediocampista uruguayo Rubén Fabián Pereira (el único que sumó minutos en los dos compromisos) y al delantero Sergio Saturno.

En el viejo Estadio Córdoba, Sevilla ganó 3-1, con un correcto desempeño de Maradona y una destacada actuación de su compañero Davor Suker, actual presidente de la Federación Croata de Fútbol. Dos días más tarde, los dirigidos por Carlos Bilardo haría doblete, con un 3-2 en la Ribera porteña.

RIVAL DE FUSTE. El Sevilla de Diego Maradona, el primer escollo para Arruabarrena como futbolista profesional. /// REDES

Seis meses más tarde de aquella presentación en sociedad en ‘El Chateau’, el 25 de abril de 1993, Arruabarrena tendría su debut oficial en la primera de Boca, reemplazando a Carlos Mac Allister en el empate sin goles ante Newell´s como local, el último partido de Tabarez dirigiendo al Xeneize.

Entre 1995 y 1997, ‘El Vasco’ jugaría 19 partidos junto a Diego con la camiseta azul y oro, incluido el último del astro: el triunfo 2-1 del 25 de octubre de 1997 en el Monumental, en la 10° fecha de Torneo Clausura. Casi una década después, el 11 de octubre de 2006, el lateral izquierdo compartió equipo con Lionel Messi, en el amistoso que Argentina perdió ante España (1-2) en Murcia, con Alfio ‘Coco’ Basile como entrenador. Con Bilardo, la convivencia como futbolista y entrenador de Boca duraría apenas 11 partidos, antes de un exilio forzado a Rosario Central.

FESTEJO EN EL KEMPES. Arruabarrena celebró en Córdoba la obtención de la Copa Argentina 2015. /// COPA ARGENTINA

Recuerdos de provincia

En sus dos etapas como futbolista de Boca, Arruabarrena sumó 178 partidos y convirtió 17 goles, y fue campeón del Torneo Apertura 1998, el Torneo Clausura 1999 y la Copa Libertadores de América 2000, todos bajo la conducción técnica de Carlos Bianchi. Fue precisamente al ‘Virrey’ a quien reemplazó doce años atrás, en su regreso a La Bombonera con el buzo de entrenador, luego de haber dirigido a Tigre y Nacional de Montevideo. Aquel primer ciclo se extendió entre el 31 de agosto de 2014 y el 29 de febrero de 2016, con 75 partidos (47 victorias, 13 empates y 15 derrotas) y dos ‘estrellas’: el Campeonato de Primera División 2015 y la Copa Argentina 2015. Su segundo tiempo en el cargo de director técnico del Xeneize, luego de experiencias en clubes de Emiratos Árabes Unidos (Al Wasl y Shabab Al-Ahli), Qatar (Al-Rayyan), Egipto (Piramids) y Arabia Saudita (Al-Taawoun) y el seleccionado emiratí, registra 12 presentaciones, con seis triunfos, cuatro igualdades y dos traspiés.

Luego de aquel debut frente al Sevilla de Maradona, Arruabarrena se presentó otras cuatro veces en el Kempes defendiendo los colores azul y oro. En el escenario mundialista cordobés también enfrentó a Talleres, el 15 de mayo de 1999 (0-0, 15° fecha del Torneo Clausura); a Belgrano el 12 de diciembre de 1999 (5-1, con gol incluido, en la 18° fecha del Torneo Apertura); a Instituto, el 16 de abril de 2000 (2-2, 10° fecha del Torneo Clausura); y a River, el 14 de enero de 2000 (0-3, por la Copa Ciudad de Córdoba). En todos los casos, tuvo como entrenador a Bianchi y como compañero a Guillermo Barros Schelotto, el exdelantero a quien esta semana tendrá frente a frente, en su condición de entrenador de Vélez.

Como DT del Xeneize, ‘El Vasco’ tiene cuatro antecedentes en el Kempes, en la temporada 2015, con un saldo de tres victorias y una derrota: el 1-0 contra Belgrano del 26 de julio (18° fecha del Campeonato); el 2-1 frente a Defensa y Justicia del 23 de setiembre (cuartos de final de Copa Argentina); el 0-1 con River del 10 de octubre (Copa BBVA); y el 2-0 ante Rosario Central del 4 de noviembre (final de Copa Argentina).

ENCUENTRO CERCANO. Arruabarrena y Barros Schelotto se cruzaron el mes pasado en el Boca-Vélez del Torneo Clausura. /// REDES

Enemigos íntimos

Arruabarrena y Barros Schelotto compartieron 119 partidos como jugadores de Boca y también fueron compañeros en Villarreal de España. Como entrenadores se enfrentaron en cinco oportunidades, con dos triunfos para el exdefensor, dos empates y una victoria para el exdelantero. Los tres primeros duelos fueron entre el Boca de ‘El Vasco’ y el Lanús de ‘El Mellizo’, dos en La Fortaleza granate y el restante en el Estadio Bicentenario de San Juan: el 2-2 del 30 de noviembre de 2014, por el Torneo de Transición; el 3-1 del 19 de abril de 2015, por el Campeonato de Primera División; y el 2-0 del 23 de octubre de 2015, por la semifinal de Copa Argentina. El cuarto juego favoreció a Barros Schelotto: 1-0 de Paraguay sobre Emiratos Árabes Unidos, en el amistoso internacional que se jugó el 23 de setiembre de 2022 en el Wiener Neustadt Ergo Arena de Austria. El capítulo más reciente fue el 1-1 del pasado 8 de agosto en La Bombonera, por la 4° fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El historial de enfrentamientos entre Boca y Vélez tiene un único antecedente en Copa Argentina, y ese partido también se disputó en el Estadio Kempes. Fue el 27 de noviembre de 2024, por la instancia de semifinales, con triunfo 4-3 del equipo de Liniers. Francisco Pizzini, Nicolás Figal en contra y Agustín Bouzat, en dos oportunidades, marcaron los tantos de El Fortín; mientras que Edinson Cavani, Exequiel Ceballos y Tomás Belmonte convirtieron para el Xeneize. Gustavo Quinteros y Fernando Gago fueron los respectivos entrenadores en ese encuentro.

El partido del miércoles 2 de setiembre, en el Coliseo del deporte cordobés, representará para Boca el comienzo de una seguidilla de seis partidos en 20 días, que incluirá los tres próximos compromisos del certamen local -ante Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo- y los dos capítulos de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana, que protagonizará junto a Sao Paulo de Brasil.

En la actual edición de Copa Argentina, el Xeneize derrotó sucesivamente a Gimnasia de Chivilcoy (2-0) y Sarmiento de Junín (2-0), mientras que Vélez superó primero a Deportivo Armenio (4-1) y luego a Gimnasia y Tiro de Salta (2-0). El ganador enfrentará a Racing en cuartos de final.