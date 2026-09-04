Golpeó a una mujer y fue condenado: la Justicia confirmó la pena contra el extitular de ANSES en Río Cuarto

La Justicia de Río Cuarto condenó a Sergio Rivarola, exdirector de la delegación local de ANSES, a ocho meses de prisión en suspenso por un hecho de violencia de género ocurrido en 2020.

El dirigente fue declarado responsable del delito de lesiones leves calificadas por mediar violencia de género, luego de una denuncia presentada por una mujer con quien había mantenido una relación.

El episodio investigado ocurrió durante la noche del 22 de julio de 2020, frente al domicilio de la víctima, donde —según la acusación judicial— Rivarola la habría agredido con un golpe de puño en el rostro.

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La defensa había pedido una probation

Antes de la condena, la defensa del exfuncionario había intentado acceder a una suspensión del juicio a prueba (probation), pero el planteo fue rechazado por la Justicia.

La decisión fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que ratificó la resolución de la Cámara en lo Criminal, Correccional y de Acusación de Primera Nominación de Río Cuarto.

El máximo tribunal provincial sostuvo la negativa al beneficio y permitió que el proceso continuara hasta la instancia de condena.

Durante la investigación, la víctima había señalado que la agresión ocurrió luego de que decidiera finalizar la relación. La causa avanzó bajo la figura de lesiones leves calificadas en un contexto de violencia de género.

Finalmente, la Justicia determinó la responsabilidad penal de Rivarola y estableció una pena de ocho meses de prisión condicional.