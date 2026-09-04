Elecciones 2027: una encuesta midió el impacto de las probables fórmulas presidenciables y una dupla toma la delantera

Una nueva encuesta nacional de Isasi Burdman midió dos posibles fórmulas de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y ubicó a Javier Milei al frente en ambos escenarios. La mayor diferencia para La Libertad Avanza aparece con Patricia Bullrich como compañera de fórmula, mientras que el resultado se achica cuando la candidata es Sandra Pettovello.

En el primer escenario, la fórmula Milei-Bullrich alcanza el 40% de intención de voto. En segundo lugar aparece Axel Kicillof, acompañado por Natalia de la Sota, con el 23% para Fuerza Patria/PJ. La diferencia entre ambos espacios llega así a 17 puntos porcentuales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Frente de Izquierda, con Myriam Bregman y Nicolás del Caño, queda tercero con el 8%. Más atrás aparecen Victoria Villarruel y Miguel Ángel Pichetto, como representantes del peronismo no kirchnerista, con el 4%, y la fórmula de la Alianza provincial, integrada por Juan Schiaretti y Gustavo Valdez, con el 3%. Un 5% se inclina por otras alternativas y el 17% todavía no sabe a quién votaría, porcentaje que resulta clave para la definición final.

Una encuesta midió a Massa y a Kicillof para determinar quién tendría un mejor resultado en el balotaje con Milei

El segundo escenario modifica solamente el acompañante de Milei. Con Sandra Pettovello como candidata a vicepresidenta, la fórmula de La Libertad Avanza obtiene el 34%, seis puntos menos que con Bullrich. Kicillof-De la Sota, en cambio, conserva el 23%, por lo que la diferencia entre ambos pasa a ser de 11 puntos.

También se modifica levemente el resto de la oferta. Villarruel-Pichetto llega al 5%, mientras que Schiaretti-Valdez alcanza el 4%. El FIT mantiene el 8%. En este escenario, el 21% de los consultados no sabe qué fórmula elegiría y otro 5% se inclina por otras opciones.

El dato que sobresale de la comparación es que Bullrich aparece como la compañera de fórmula que mejor potencia la intención de voto de Milei. Su reemplazo por Pettovello implica una caída de seis puntos para el oficialismo, mientras que el espacio opositor encabezado por Kicillof mantiene el mismo nivel en ambos escenarios.

La intención de voto por espacio político

La consultora también midió la intención de voto para 2027 sin presentar candidatos ni fórmulas. En ese caso, La Libertad Avanza aparece primera con el 34%, seguida por Fuerza Patria/PJ K, con 19%. El PRO reúne el 10%, el Frente de Izquierda el 8%, la Alianza de Gobernadores el 6% y el peronismo no K el 4%. Otro 3% se inclina por otras opciones y el 16% no sabe.

Los números muestran una diferencia entre la medición por espacio político y la realizada por fórmula presidencial. Mientras La Libertad Avanza obtiene 34% cuando se pregunta directamente por el partido, su porcentaje sube al 40% cuando la fórmula está integrada por Milei y Bullrich.

Una encuesta midió el rechazo de Máximo Kirchner, Pichetto, Bregman y Lemoine

La encuesta también consultó quiénes son los presidenciables mejor preparados para resolver los problemas económicos de la Argentina. En ese ranking, Milei aparece primero con 41%, seguido por Kicillof con 26%. Bregman y Villarruel reúnen 4% cada una, Schiaretti obtiene 3% y el 22% restante no sabe.

El resultado electoral se da, además, en un contexto de evaluación dividida del Presidente. La imagen negativa de Milei llega al 46%, frente a un 38% de imagen positiva y un 15% que la considera regular. En cuanto a su gestión, el 48% la desaprueba y el 42% la aprueba.

Es importante resaltar que, la consultora fue la que acertó respecto del triunfo de Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires, en 2025. Sin embargo, también dieron números positivos para el oficialismo en las elecciones de la Provincia de Buenos Aires, donde la oposición se impuso por un margen muy amplio.

La encuesta fue realizada entre el 12 y el 21 de agosto de 2026 en localidades de todo el país, con una muestra de 2.055 casos efectivos de personas mayores de 16 años. El relevamiento fue online, con una muestra estratificada por región y ponderada según sexo y grupos de edad, además de controlada por el voto en las elecciones de diputados nacionales de 2025.

RG/fl