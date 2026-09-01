Encuesta: los senadores peronistas concentran el mayor rechazo y sufren el peor diferencial negativo

Una encuesta de CB Consultora trazó un diagnóstico sobre los senadores nacionales y concluyó que los legisladores peronistas y kirchneristas son los que sufren el mayor rechazo y concentran los peores diferenciales de imagen del país. La consultora aclara que el estudio mide a cada senador a nivel nacional, y se los ordena por el diferencial de imagen (positiva menos negativa) de cada uno, independientemente de su nivel de conocimiento.

El podio de la resistencia: las de menor diferencial negativo

En un escenario donde casi la totalidad del recinto registra balances en terreno negativo, los primeros lugares de la nómina correspondieron a legisladoras de perfil provincial o moderado que lograron sostener la brecha entre adhesión y desaprobación en márgenes mínimos.

En el mes de agosto de 2026, el podio quedó conformado de la siguiente manera: Carolina Moisés (Jujuy): Lidera el ranking nacional al registrar el diferencial menos desfavorable del Senado, con apenas un -0,2% (8,6% de imagen positiva frente a un 8,8% de negativa, con un 82,6% en el segmento No Sabe/No Contesta). Sonia Rojas Decut (Misiones): Se ubica en el segundo lugar con un saldo de -0,6% (5,3% de valoración positiva y 5,9% de negativa).Mariana Juri (Mendoza): Completa las posiciones de vanguardia en la tercera ubicación, alcanzando un diferencial de -1,6% (8,2% de positiva frente a 9,8% de negativa).

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En el lote superior también destacan figuras como Francisco Paoltroni (-1,7%), María Florencia López (-1,8%) y el cordobés Luis Juez (-2,0%), quien ostenta una de las mayores cuotas de imagen positiva directa (39,8%), aunque contrapesada por una negativa del 41,8%.

El fondo de la tabla: el peronismo acumula el mayor rechazo

El dato central del informe radica en la acentuada desaprobación que registran los principales referentes de la oposición dura. La franja más crítica del ranking está copada por referentes peronistas y kirchneristas, quienes ocupan los escalones más bajos de la medición: Alicia Kirchner (Santa Cruz): Se posicionó en el último lugar de la tabla (puesto 72) con el diferencial más negativo de toda la Cámara Alta, alcanzando un saldo de -30,4% (11,4% de positiva contra un 41,8% de negativa). Juliana Di Tullio (Provincia de Buenos Aires) le sigue en el penúltimo escalón (puesto 71) con un diferencial de -29,0% (10,8% de positiva frente a 39,8% de negativa). Jorge Capitanich (Chaco): Ocupa la antepenúltima posición (puesto 70) con un balance desfavorable de -28,1% (15,4% de imagen positiva frente a un 43,5% de negativa).

Muy cerca de este grupo se ubican otros nombres clave de la bancada peronista como José Mayans (-27,1%), Juan Manzur (-26,8%), Mariano Recalde (-25,2%) y Anabel Fernández Sagasti (-25,0%), consolidando la tendencia de rechazo en el núcleo duro opositor.

Evolución del mes: quiénes ganaron y quiénes perdieron terreno

Al analizar la dinámica de la imagen pública respecto a la medición del mes anterior, el relevamiento de CB Consultora destaca dos movimientos pronunciados: La mayor suba correspondió al senador santiagueño Gerardo Zamora, quien registró un importante avance de +8,3 puntos porcentuales en su diferencial, lo que le permitió trepar hasta el 8° puesto del ranking global con un saldo de -2,5%. Y la mayor caída la sufrió Patricia Bullrich (representante de CABA), cuya imagen retrocedió -5,3 puntos porcentuales, cayendo al puesto 60 del ranking con un saldo de -24,4% (36,4% de positiva vs. 60,8% de negativa).

Alto nivel de desconocimiento en el interior

La senadora misionera Sonia Rojas Decut encabeza la nómina de legisladores con menor inserción de imagen a nivel nacional, alcanzando un 88,8% en el indicador de No Sabe / No Contesta (NS/NC). Le siguen la santacruceña Romina Almeida (86,9%), la fueguina Cristina López (86,2%) y la neuquina Julieta Corroza (85,8%).

Este bajo perfil actúa en muchos casos como una barrera protectora: al no contar con niveles altos de exposición, estos senadores evitan acumular rechazo masivo y terminan figurando holgadamente en la parte alta del ranking de diferencial.

Ficha Técnica: El estudio fue realizado entre el 20 y el 24 de agosto de 2026 sobre 1107 casos con un error muestral de +/- 2,9 por ciento y un nivel de confianza de 95 %.