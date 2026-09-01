Día clave para Caputo: hoy se encuentra con Scott Bessent para renovar el respaldo norteamericano

Luego de su encuentro con Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante la cumbre del G20 que se celebra en Carolina del Norte, Estados Unidos, y de la exposición donde defendió el plan económico de Javier Milei, el ministro Luis Caputo se reuniría este martes 1 de septiembre con el poderoso secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent.

Aún no se conoce todavía el horario, pero desde el Palacio de Hacienda le revelaron a La Nación que el encuentro entre el jefe de la cartera de Economía y el funcionario estadounidense sería en el hotel Omni Grove Park Inn, donde se está celebrando el evento del G20.

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El encuentro con Bessent es muy importante para Caputo porque el secretario del Tesoro norteamericano fue un aliado fundamental gracias a la asistencia financiera que le prestó al gobierno argentino en momentos de fuerte tensión en los mercados, y necesita seguir contando con ese respaldo para avanzar con las reformas económicas que viene realizando La Libertad Avanza.

Scott Bessent

Cómo fue el encuentro de Caputo con Kristalina Georgieva en el G20

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió en los Estados Unidos con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y hablaron sobre “la agenda económica de la Argentina”.

En su cuenta de X, el funcionario expresó: “Gran encuentro con Kristalina Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”.

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Por su parte, la titular del FMI escribió: “Genial ponerme al día con Luis Caputo sobre el impresionante repunte económico de Argentina, resultado de buenas políticas y una sólida implementación”.

El titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza, acompañaron a Caputo al evento del G20.

HM/ff