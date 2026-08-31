Bessent defendió las recompras de bonos de EE.UU. y respondió a las críticas de Druckenmiller

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que habló con Stanley Druckenmiller después de que su antiguo mentor criticara su reciente intervención en el mercado de bonos, y destacó que los bonos del Tesoro podrían haber superado a otros mercados precisamente gracias a esa medida.

Bessent defiende su apoyo al yen ante el riesgo de mayores tasas de interés en EE.UU.

“Stan es un gran inversionista. Cambia mucho de opinión y no le gusta perder dinero. Creo que perdió dinero el día que envió el artículo de opinión”, dijo Bessent el lunes a CNBC sobre la dura crítica del multimillonario inversionista publicada en el Wall Street Journal. “A los gestores de fondos de cobertura les gusta acelerar las cosas”, agregó.

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Druckenmiller dijo que las autoridades deberían dejar que el mercado de bonos haga su trabajo, después de que el Departamento del Tesoro anunciara una inesperada ampliación de su programa de recompra de títulos en circulación.

Bessent dijo el lunes que “mi trabajo es asegurarme de que el mercado esté mirando los fundamentos y que el mercado no dicte la política”. También afirmó: “No puedo afectar el equilibrio natural. Lo que podemos hacer es enviar una señal”.

El secretario del Tesoro dijo que los bonos del Tesoro de EE.UU. se encaminan a superar este mes a otros grandes mercados de deuda y destacó que los rendimientos a 10 años se mantienen prácticamente sin cambios desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años superaron el 4,75% antes el lunes, su nivel más alto desde enero de 2025, ya que el alza de los precios del petróleo reforzó las expectativas de que la Reserva Federal aumentará las tasas de interés. Los rendimientos a cinco años también alcanzaron su nivel más alto desde principios del año pasado.

Consultado sobre su interpretación de la reacción del mercado al anuncio de las recompras, Bessent dijo: “Les planteo el escenario contrario: ¿qué habría pasado si no lo hubiera hecho?”.

“Quizás por eso somos el mercado de bonos con mejor desempeño este mes”, dijo.