Luis Caputo se reunió con la directora del FMI, Kristalina Georgieva, en Estados Unidos

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en el marco de las reuniones del G20 que se realizan en la ciudad estadounidense de Aseville, en el estado de Carolina del Norte.

En su cuenta de X, el ministro de Economía publicó: “Gran encuentro con Kristalina Georgieva en el marco de las reuniones del G20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento".

Por su parte, Georgieva posteó: “Genial ponerme al día con Luis Caputo sobre el impresionante repunte económico de Argentina, resultado de buenas políticas y una sólida implementación”.

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El titular del Banco Central, Santiago Bausili, y el secretario de Política Económica, José Luis Daza, acompañaron al ministro Caputo, quien defenderá la política económica del Gobierno y comunicará cuál es la estrategia oficial, que tiene como finalidad consolidar la estabilidad macroeconómica de Argentina, en una exposición sobre el crecimiento económico.

En este sentido, el ministro también será parte de los encuentros donde se trabajará en relación al progreso de la economía a nivel mundial, la deuda soberana, los desequilibrios globales, la educación financiera y la prevención del fraude.

Cumbre con Scott Bessent

Asimismo, Caputo podría reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tras un año de respaldo de la gobernación del presidente Donald Trump al programa económico de la administración del mandatario argentino, así como también por la asistencia financiera de los Estados Unidos que le permitió al gobierno argentino defender su posición en momentos de tensión sobre los mercados.

La presencia del ministro Caputo en el G20 se encuadra en la búsqueda del gobierno de profundizar su táctica en cuanto al equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y el crecimiento. Además, intenta seguir con el respaldo internacional para avanzar con las reformas en el orden económico que viene realizando el gobierno desde que Milei es presidente.

Por eso, para Caputo es un viaje especial, ya que buscará presentar ante las principales potencias el rumbo económico del país y mantener el diálogo con Bessent, principalmente.

LM/ML