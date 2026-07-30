Además de negociar préstamos internacionales al máximo nivel, Kristalina Georgieva también guarda algo de tiempo para darse un gusto al estilo turista. Para coronar su primera visita a la Argentina, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional tomó una breve clase de tango con la reconocida bailarina y coreógrafa Mora Godoy. Según contó la artista, la funcionaria dijo que la experiencia le había gustado "mucho, mucho".

La propia Georgieva se ocupó de difundir la noticia a través de su cuenta personal de Instagram, donde posteó un video en el que se la ve ensayando unos pasos junto a Godoy. "¡No podía dejar la Argentina sin probar un poco de tango!", publicó. Y continuó: "Encantada de aprender unos pasos de la increíblemente talentosa Mora Godoy y su maravillo grupo de bailarines, grandes profesores que lo hicieron parecer mucho más fácil de lo que es". Para cerrar el posteo, eligió un emoji con una bandera de Argentina.

El evento se realizó en Casa Mora, un espacio de eventos manejado por la reconocida coreógrafa. En el video, que fue subido a las redes sociales del Fondo Monetario Internacional, se ve también a una Georgieva entusiasmada aplaudiendo un breve show ofrecido por el equipo de bailarines de Godoy.

Mora Godoy contó la trastienda del show de tango para Kristalina Georgieva

En una entrevista con Infobae, la artista contó cómo se gestó este evento privado. “Me contactaron directamente del Fondo”, relató. Fue tan sorpresiva la llamada que la productora ejecutiva del espacio, Adriana, pensó que era un chiste y cortó la comunicación. Pero después, cuando entendieron que el pedido iban en serio, diseñaron especialmente un espectáculo a medida para la ocasión, que incluía un vestido con los colores de Argentina para Godoy y severas medidas de seguridad.

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El show estuvo a cargo de diez bailarines. Por su parte, la directora gerenta del FMI llegó con una comitiva de entre doce y catorce personas. Aunque solo estaba previsto el show, la velada se extendió con la breve clase, que derivó en una suerte de milonga improvisada, según contó Godoy.

La artista destacó que la funcionaria tenía facilidad para el baile: “Aprendió en diez minutos dos pasos. Y después aprendió dos pasos más: el básico, el ocho, el giro”, contó Godoy. Y agregó: “Me dijo que le gustaba mucho bailar. Que le gustaba mucho, mucho”.

También hubo tiempo para las confidencias: según dijo Godoy, Georgieva le contó que sus padres bailaban tango. También le habló de lo difícil que es destacarse como mujer en un mundo de hombres: dijo que era necesario trabajar "el triple". Y aseguró que la próxima vez que vuelva a Buenos Aires, volverá a bailar.