A cuánto abrió el dólar blue, hoy jueves 30 de julio

A cuánto abrió el dólar blue hoy, 30 de julio

El dólar blue abrió este jueves 30 de julio a un valor en el mercado de $1.550 para la compra y $1.570 para la venta.

A cuánto abrió el dólar oficial hoy, 30 de julio

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 30 de julio el dólar oficial abrió a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.

El Riesgo País subió a 445 puntos tras la decisión sobre tasas de la Fed

A cuánto abrió el dólar MEP, hoy jueves 30 de julio

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, abrió a $1.522,20 para la compra y $1.525,90 para la venta.

A cuánto abrió el dólar hoy, jueves 30 de julio

A cuánto abrió el dólar contado con liquidación (CCL), hoy jueves 30 de julio

El dólar contado con liquidación (CCL) abrió hoy jueves 30 de julio a $1.585,60 para la compra y $1.588,40 para la venta.

La FED evalúa subir las tasas: cuáles serían las consecuencias para Argentina

A cuánto abrió el dólar tarjeta

El tipo de cambio, al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, abrió hoy, jueves 30 de julio a $1.969,50 como referencia de dólar.

A cuánto abrió el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto opera este jueves 30 de julio en $1.591,23 para la compra y $1.594,99 para la venta.

Venta libre de medicamentos: advierten que la medida no garantiza una baja en los precios

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 448 puntos básicos este jueves 30 de julio.