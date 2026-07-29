Carlos De Ángelis advirtió sobre el desgaste del Gobierno: "Perdió la conexión que tenía con parte del votante argentino"

La visita de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, volvió a poner en el centro del debate la relación entre la Argentina y el organismo internacional. Para el analista político Carlos De Ángelis, el respaldo institucional al Gobierno de Javier Milei puede tener un efecto adverso sobre la percepción de una parte de la sociedad.

"El Gobierno perdió lo que en algún momento tuvo Milei, que fue cierta conexión con un momento del votante argentino", afirmó el analista, al considerar que parte del electorado joven que acompañó al Presidente "realmente está dudando". Además, interpretó que el mensaje de Georgieva dejó una advertencia implícita sobre el futuro financiero del país. "Lo que le dijo es: junten dólares porque queremos que nos paguen", expresó, al señalar que el FMI prioriza el cumplimiento de los compromisos asumidos por la Argentina.

El impacto del FMI y la economía en el escenario político

De Ángelis también alertó sobre la presión cambiaria y la incertidumbre económica de los próximos meses. "Volvimos a esa situación donde creo que quien puede comprar dólares lo va a hacer", sostuvo, al tiempo que remarcó que existe preocupación por la capacidad oficial para contener una eventual suba del tipo de cambio.

Respecto del clima social, consideró que el ajuste fiscal convive con una creciente tensión económica. "Esto es un horno a presión que está tomando temperatura", advirtió, al mencionar la recesión, la situación de las pequeñas y medianas empresas y el deterioro del poder adquisitivo.

La interna del peronismo y el desafío de construir una alternativa

En el plano político, el analista describió un escenario de fuerte fragmentación dentro del peronismo. "Hoy está prácticamente quebrado el peronismo", aseguró, al referirse a las diferencias entre Axel Kicillof y el kirchnerismo.

Sobre Sergio Massa, afirmó que mantiene intacta su intención de competir por la Presidencia. "Quiere la revancha contra Milei nuevamente", señaló, descartando que el exministro de Economía tenga interés en disputar la Gobernación bonaerense.

Asimismo, sostuvo que Kicillof enfrenta un contexto complejo porque "está muy solo en un panorama económico y social donde la sociedad está bastante a la derecha". Según explicó, una parte importante del electorado mantiene como prioridades el equilibrio fiscal, la baja de impuestos y el control de la inflación.

En relación con Cristina Fernández de Kirchner, De Ángelis consideró que la estrategia judicial apunta a revertir su situación mediante organismos internacionales, aunque también advirtió que conserva una importante capacidad de influencia dentro del peronismo. "Cristina tiene una capacidad también de daño electoral", afirmó, al señalar que una eventual división entre kirchnerismo y axelismo podría favorecer electoralmente al oficialismo.

Finalmente, el analista sostuvo que la estrategia de La Libertad Avanza apunta a imponerse en primera vuelta, ya que "creen que tiene que ganar en primera vuelta, que en la segunda vuelta se les puede complicar mucho", en un contexto marcado por la recesión y el creciente malestar económico.