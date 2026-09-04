Brutal ataque de dogos en Córdoba: una nena de dos años permanece internada en estado crítico

Una nena de dos años sufrió heridas graves tras ser atacada por dos perros dogo argentino en una vivienda de barrio Villa El Libertador. El hecho ocurrió este jueves al mediodía y la menor debió ser trasladada de urgencia al Hospital de Niños luego de recibir las primeras atenciones en el Hospital Príncipe de Asturias.

Según el parte policial, la pequeña sufrió múltiples mordeduras en distintas partes del cuerpo, mientras que su tía, de 34 años, también resultó lesionada en la nuca, el hombro y la cabeza, al intervenir durante el ataque. El episodio ocurrió alrededor de las 11 en una vivienda ubicada sobre calle Neiva al 5900. En el domicilio se encontraban dos dogos argentinos: una hembra de 10 años y un macho de 8, ambos propiedad de la familia.

Transporte urbano de Córdoba: asambleas de choferes de UTA resienten el servicio

La niña fue asistida inicialmente por personal médico y trasladada al Hospital Príncipe de Asturias. Según informó el médico Pablo Beltramo, la menor ingresó en paro cardíaco durante el traslado y pudo ser reanimada. “Pudimos reanimarla por suerte”, señaló el profesional en declaraciones a El Doce.

De acuerdo con la información difundida, la paciente presentaba lesiones de gravedad y, una vez estabilizada, se coordinó su derivación al Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba para recibir atención de mayor complejidad.

La investigación

El episodio se produce en un contexto de varios ataques de perros a menores registrados recientemente en Córdoba. El 9 de agosto, Salvador, un nene de tres años, murió tras ser atacado por una perra mestiza en barrio Villa La Lonja; por el caso, la Justicia imputó por homicidio culposo a la dueña del animal y al hombre que estaba a cargo de su cuidado.

Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Ciencia de Datos: las tres nuevas carreras que suma la UTN Córdoba

Días después, otro nene de tres años fue atacado por un perro cruza con pitbull en barrio Remedios de Escalada. El menor sufrió una grave herida en el rostro, debió ser operado y recibió 65 puntos de sutura, aunque evolucionaba favorablemente.

En ese contexto, actualmente se desarrolla el juicio contra el dueño de los dogos acusados de causar la muerte de Trinidad en barrio Estación Flores, en 2023, un caso que también tuvo como víctimas a animales de esta raza.