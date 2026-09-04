Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Ciencia de Datos: las tres nuevas carreras que suma la UTN Córdoba

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Córdoba ampliará su oferta académica con la incorporación de tres nuevas licenciaturas de grado orientadas a sectores que hoy lideran la transformación tecnológica: Inteligencia Artificial, Seguridad Informática y Ciencia de Datos.

Las nuevas carreras comenzarán a implementarse de manera escalonada. Las licenciaturas en Inteligencia Artificial y Seguridad Informática iniciarán en 2026, mientras que Ciencia de Datos se incorporará en 2027.

La iniciativa forma parte de una estrategia para diversificar la propuesta educativa y responder a la creciente demanda de profesionales especializados en áreas vinculadas con la economía del conocimiento, la innovación y la transformación digital.

Un nuevo esquema para flexibilizar la formación universitaria

A partir del cuarto año, los estudiantes podrán optar por realizar un trayecto específico que les permitirá obtener una licenciatura de grado cursando un conjunto reducido de materias adicionales. Al mismo tiempo, esos espacios curriculares podrán acreditarse como materias electivas dentro de la ingeniería.

Con este esquema, la UTN busca ofrecer recorridos académicos más flexibles, ampliar las posibilidades de titulación y generar perfiles profesionales especializados sin perder la base científica y tecnológica característica de las ingenierías.

Inteligencia Artificial: una carrera pensada para una de las tecnologías con mayor crecimiento

La Licenciatura en Inteligencia Artificial ofrecerá formación en programación, algoritmos, aprendizaje automático, aprendizaje profundo, visión artificial, procesamiento del lenguaje natural, arquitectura de computadoras y ciencia de datos.

Además de los contenidos técnicos, incluirá materias vinculadas con la ética, la responsabilidad social y el uso sostenible de la inteligencia artificial.

Los egresados estarán preparados para desarrollar sistemas inteligentes, liderar proyectos tecnológicos y participar en equipos interdisciplinarios dedicados a la innovación.

Seguridad Informática: profesionales para enfrentar las amenazas digitales

También desde 2026 comenzará a dictarse la Licenciatura en Seguridad Informática, enfocada en uno de los sectores con mayor demanda laboral.

El plan de estudios incluirá contenidos sobre seguridad de sistemas, criptografía, redes seguras, gestión de riesgos, análisis forense digital, ingeniería social, cumplimiento normativo y ciberdefensa.

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La formación apunta a preparar especialistas capaces de diseñar estrategias de protección, responder a incidentes de seguridad y auditar infraestructuras críticas.

Ciencia de Datos llegará en 2027

La tercera incorporación será la Licenciatura en Ciencia de Datos, prevista para 2027. La carrera estará orientada al análisis, procesamiento y modelización de grandes volúmenes de información para convertirlos en conocimiento útil para la toma de decisiones.

Su propuesta académica combinará estadística avanzada, inteligencia artificial, aprendizaje automático, infraestructura tecnológica y gobernanza de datos, con aplicaciones tanto en el sector público como privado.