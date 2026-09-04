Socios de Belgrano denuncian e impugnan la Asamblea por la reforma del Estatuto

Días atrás Belgrano presentó el Proyecto de Modernización Integral del Estatuto, una iniciativa que busca actualizar la principal norma que organiza y regula el funcionamiento institucional del club. El proyecto fue presentado en conferencia de prensa por los dirigentes de la institución y celebrado como una gran iniciativa. Se anunció en ese acto que la propuesta será sometida a votación de los socios del 'Pirata' el próximo martes 15 de septiembre, durante la Asamblea Extraordinaria.

Sin embargo, en las últimas horas un grupo de asociados del club de barrio Alberdi presentó una denuncia ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba y pidió la suspensión preventiva de la Asamblea General Extraordinaria.

¿Qué pasó?

La presentación cuestiona las condiciones en las que fue convocado el encuentro y advierte sobre una serie de irregularidades que, según los firmantes, podrían afectar la validez de una eventual aprobación de la reforma. El escrito fue presentado por decenas de asociados, quienes además dejaron planteada la posibilidad de recurrir a la Justicia.

Belgrano presentó la modificación estatutaria como una actualización integral de la principal norma institucional del club. Entre los objetivos comunicados aparecen una mayor participación e inclusión de los socios, mecanismos de transparencia y control, una actualización de los órganos de gobierno, el reconocimiento de las filiales y la incorporación de alternativas modernas de financiamiento.

El principal cuestionamiento de los denunciantes está relacionado con el quórum necesario para aprobar una reforma estatutaria. Según la presentación, el artículo 52 inciso e) del Estatuto vigente establece para este tipo de decisiones un quórum del 25% de los socios activos y vitalicios con derecho a voto, además de una mayoría de dos tercios de los presentes.

Los socios sostienen que la convocatoria prevé una segunda convocatoria treinta minutos después de la primera y que, en ese caso, se aplicaría el régimen general de asistencia previsto en el artículo 56. Para los denunciantes, esa interpretación no corresponde en una reforma estatutaria y permitiría que la modificación de la norma fundamental del club sea aprobada sin el piso de participación establecido específicamente por el artículo 52.

Otro de los puntos objetados es el orden del día.

La convocatoria plantea la “consideración, debate y aprobación” del proyecto, pero al mismo tiempo lo define como una iniciativa que ya fue aprobada por la Comisión Directiva. Los socios consideran que existe una contradicción y cuestionan que el llamado no identifique de manera precisa qué artículos del Estatuto serán modificados, sustituidos o derogados.

También reclaman información suficiente para que los asociados puedan conocer el alcance de la reforma antes de la Asamblea. En particular, plantean dudas sobre la disponibilidad del texto completo del proyecto y sobre las condiciones para introducir modificaciones o enmiendas durante el tratamiento.

La denuncia incorpora además un reclamo relacionado con el padrón provisorio de socios. Los firmantes sostienen que debe verificarse el cumplimiento de las disposiciones estatutarias vinculadas con su puesta a disposición y entrega al organismo de control. El punto adquiere especial importancia por la discusión sobre el quórum requerido para la reforma.

Ante la proximidad de la Asamblea, los socios solicitaron a la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas que intervenga con carácter urgente y disponga la suspensión de la convocatoria hasta que se esclarezcan y, eventualmente, se subsanen las irregularidades denunciadas.

De esta manera, la reforma que Belgrano presentó como una modernización integral de su Estatuto llega a la instancia decisiva atravesada por un conflicto institucional. La discusión, al menos por ahora, no pasa solamente por el contenido de los cambios propuestos, sino también por las condiciones en las que los socios deberán debatir y votar la nueva norma.

El documento completo ya se encuentra al alcance de los socios y socias en el Panel de Socios (en socios.belgrano.com.ar, sección Transparencia), con quince días de antelación a la Asamblea. También se ofrece un documento anexo que resume los principales cambios respecto al Estatuto actual.