Detuvieron a Sergio Urribarri para que cumpla su condena por corrupción

Sergio Urribarri, el exgobernador de Entre Ríos fue detenido después que la Corte Suprema de la Nación confirmara su condena a 8 años de prisión por los hechos de corrupción en causas que se tramitaron en los tribunales de su provincia.

Los abogados del exmandatario entrerriano, que tiene 68 años, habían solicitado que la prisión fuese domiciliaria porque argumentaron que padece estrés postraumático y depresión y que por su estado de salud estaría justificado el beneficio.

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