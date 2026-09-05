El león líquido y la oposición liquidada

“Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros”.

Groucho Marx

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1. A la mañana, el Presidente estuvo en Chile en la edición local del llamado Foro de Madrid. Allí reivindicó al gobierno de Pinochet, fue muy crítico con el presidente constitucional Salvador Allende. Mientras se reunía con el actual presidente de aquel país, José Antonio Kast, se anunció una nueva ruta que va desde el sur del país trasandino, desde Punta Arenas hasta las Malvinas. A la noche, el jefe de Gobierno usó la cadena nacional, rodeado de sus ministros, con la curiosa pompa que rodea este tipo de alocuciones, en la que se reivindicaron los derechos argentinos sobre las Malvinas, plena de argumentos históricos del nacionalismo político del país. Su argumentación y los anuncios, como el de la base unificada, se insertan en la tradición peronista y kirchnerista, a los que el Presidente sumó ideas que son las de la llamada doctrina Donroe, la versión trumpista de la doctrina Monroe sobre la población, tanto en Europa como en el sur de América. A diferencia de otros discursos, aquí Milei llamó a la unidad nacional, no profirió insultos (ni siquiera el carajo con el que suele ponderar a la libertad) y habló con un dejo de autocrítica de sus propias “formas”. Un conjunto que consiguió el efecto de descolocar a sus críticos y que permite pensar desde dónde y por qué se habla de tal manera.

2. En el contexto de una economía que no produce efectos de bienestar en la sociedad, la primera asociación, inevitable, es con el 1982. El 2 de abril siguió al 30 de marzo y los militares conducidos por Leopoldo Fortunato Galtieri ganaron, a partir de una causa que tenía consenso social, un aire que les permitió seguir en el poder hasta que les sobrevino la derrota. Una derrota de todo el país. Quienes vivieron aquellos tiempos, quienes los vivimos, sabemos del efecto sorpresa que tuvo la llegada de los soldados argentinos a las islas y su impacto social. Las analogías son muchas e inevitables.

3. El efecto de la bandera de la Selección luego del partido con los ingleses, más una de las últimas apariciones públicas de Lionel Messi hablando de los argentinos que “no llegan a fin de mes”, siguió produciendo ecos. Las desafortunadas declaraciones de Alejandra Monteoliva y del propio Milei –“mononeuronales”– tuvieron un correlato en las encuestas. El Milei que dio su discurso del jueves, que contradijo casi todo lo que había expresado al respecto, es, sin duda, alguien debilitado ante la propia sociedad. Esta semana habló de “población implantada”, cuando antes había aludido a la autodeterminación de los habitantes actuales.

4. Una definición clásica dice que por oportunismo se entiende “la búsqueda de beneficios personales en el desarrollo de cualquier actividad política sin ninguna consideración por los principios ideales y morales”, a grado tal que “lo que termina por guiar la actividad política es la adquisición de ventajas exclusivamente personales”. El término nace en la política francesa de los años 1870, aplicado a los llamados opportunistes, seguidores de Gambetta: originalmente designaba a quien decía compartir un principio, pero sostenía que “todavía no era oportuno” llevarlo a la práctica. El sentido se invirtió con rapidez y pasó a nombrar exactamente lo contrario: la acción política que prescinde de todo principio estable y se guía únicamente por la conveniencia del momento.

5. Sin embargo, pese a las resonancias y analogías, pese incluso al previsible oportunismo, la historia no se repite. Y las diferencias a tener en cuenta no pasan por la repetición, sino por la originalidad de la atención, no solo sobre Malvinas, sino en todo el Atlántico Sur.

6. La reacción del Reino Unido demuestra que sobrevendrán tensiones en el Sur. Y suceden en el contexto de un recrudecimiento de las guerras en Ucrania y en el Golfo. La declaración también sucede antes de las elecciones en Israel y las de medio término en los Estados Unidos. Las encuestas indican que en un par de meses puede cambiar la geopolítica de manera definitoria. Y las declaraciones temerarias pueden tener un efecto búmeran, en una situación global absolutamente lábil. Además, suceden en un contexto en el que la situación de las fuerzas armadas es, por lo menos, precaria: poca estrategia y una situación muy complicada de las personas que las componen: bajos sueldos, sufrimiento por deudas. La desprofesionalización avanza y lo caótico de la gestión es el contexto del anuncio de ayer. ¿Está Argentina preparada para escaladas? ¿Se puede defender ante situaciones más complejas? Volviendo al discurso presidencial, no se trata de “formas”, sino de lo que hacen las formas con el fondo de las discusiones.

7. El presidente argentino se autopercibe como una suerte de león. Y el yacimiento petrolero offshore de Malvinas lleva, justamente, el nombre de Sea Lion: el proyecto de explotación de ese yacimiento es un consorcio entre Navitas Petroleum (israelí, 65%) y Rockhopper Exploration (británica, 35%), que tomó la decisión final de inversión en diciembre de 2025. Vale la pena rastrear un poco la imagen del león marino para pensarla en función de la posición del Presidente. El escudo de Manila, otorgado por Felipe II en 1596, describe “una figura mitad león mitad delfín, en plata, con garras y lengua de color, sosteniendo una espada desnuda en su garra” –de ahí pasó al sello presidencial filipino, a la Armada de Filipinas y a varios ministerios, como símbolo del dominio español de ultramar. Un detalle no menor es que el octavo regimiento de Marines de los Estados Unidos usa la imagen del león marino en su escudo.

8. El vaivén del Presidente al hablar de la cuestión permite pensar no tanto en lo marino, sino en lo líquido, la expresión de Zygmunt Bauman que describe un mundo actual inestable, cambiante y sin vínculos fijos. En una situación de soberanía, palabra que indica la capacidad no solo de una nación, sino de los individuos, de autoconducirse, la cuestión de la firmeza es fundamental.

9. Y aquí la pregunta se expande a toda la sociedad. Y especialmente a la oposición, que votó casi unánimente junto al Gobierno en la elección de los nuevos jueces. Difícilmente un reclamo de coherencia sea creíble luego de la última semana.