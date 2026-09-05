Misiones: productores yerbateros recibieron a Javier Milei con un tractorazo

Ante la visita del presidente Javier Milei a la provincia de Misiones, productores yerbateros misioneros realizaron un tractorazo en San Vicente, con maquinaria agrícola, camiones y carteles, para reclamar medidas urgentes para enfrentar la crisis que atraviesa el sector.

Según indicó el portal misionero Conclusión, los manifestantes se concentraron sobre la ruta para exigirle al mandatario precios justos, mayor transparencia en la cadena productiva y políticas de protección hacia los pequeños y medianos productores ante la difícil situación económica que atraviesan.

El caso Mastellone: frente a una crisis de consumo que se profundiza, las grandes empresas exportan para salvarse

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Entre otras cosas, los productores denunciaron que el precio de la hoja verde y la yerba canchada está por debajo de los costos de producción, lo que pone en riesgo la continuidad de miles de establecimientos misioneros. Además, reclamaron que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) recupere herramientas de regulación y control para evitar abusos de grandes empresas y garantizar condiciones equitativas. Entre las tantas medidas desregulatorias que adoptó el Gobierno Nacional el INYM desapareció y los pequeños productores perdieron el precio de referencia mínimo que se fijaba para que todos trabajasen en igualdad de condiciones.

Tras el tractorazo, los productores yerbateros le entregaron un petitorio al presidente libertario y a las autoridades nacionales. En el escrito solicitaron precios mínimos obligatorios, un sistema de trazabilidad y líneas de crédito accesibles para productores afectados por la sequía y el aumento de costos.

Los manifestantes también expresaron la necesidad de que el Gobierno convoque a una mesa de diálogo con todos los actores de la cadena teniendo en cuenta que la situación se agravó por la caída del consumo, el aumento de los insumos y la falta de actualización de valores.

Dirigentes del sector aseguraron que muchos productores están trabajando a pérdida y advirtieron sobre el posible cierre de chacras y cooperativas, motivo por el que reclamaron respuestas concretas y medidas de parte del Gobierno que les permitan sostener la actividad yerbatera.

La protesta ante el mandatario se desarrolló de manera pacífica, aunque la maquinaria agrícola ocupó parte de la ruta. A pesar de la medida, la visita de Milei, centrada en actividades oficiales y reuniones con autoridades provinciales, no incluyó un encuentro con los productores yerbateros.

Frente a la falta de diálogo y la incapacidad de presentarle sus reclamos directamente al presidente, los dirigentes del sector advirtieron que mantendrán las medidas de protesta en caso de no recibir respuesta y evalúan realizar nuevas manifestaciones en distintos puntos de la provincia.

AS / EM