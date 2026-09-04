Cómo una advertencia de la SIDE aceleró el anuncio de Milei sobre Malvinas

La cadena nacional de Javier Milei por Malvinas tuvo un disparador concreto detrás del hermetismo de las horas previas: una advertencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre el avance del proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum al norte de las Islas.

Según pudo saber PERFIL, esa alerta fue determinante para acelerar una decisión que hasta entonces se manejaba con extrema reserva en la Casa Rosada. La inteligencia argentina había detectado que el inicio de las operaciones petroleras podía ser inminente y llevó al Gobierno a apurar una respuesta antes de que comenzara la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

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El informe secreto elaborado por la SIDE y entregado a Milei entre mayo y junio de 2026 incorporaba información de seguimiento satelital y operativo sobre la zona de Sea Lion, además de la identificación de las compañías involucradas y proyecciones sobre el impacto de una eventual explotación, según reconstruyó TN. Entre los escenarios analizados aparecía la posibilidad de que la extracción de crudo modificara sustancialmente el escenario alrededor del reclamo argentino.

Pero la SIDE no quedó solamente del lado de quienes producían la información que llegaba al despacho presidencial. Noticias había revelado otro dato que modifica la lectura sobre la cadena: el organismo de inteligencia participó también en la preparación del discurso. La intervención incluyó el análisis de escenarios geopolíticos, antecedentes vinculados con la disputa por las islas y posibles repercusiones de las medidas que finalmente anunció Milei.

El Gobierno confirmó además que el mensaje fue trabajado entre el Presidente, el canciller Pablo Quirno y la SIDE. Así, el organismo pasó de ser una fuente de información estratégica a intervenir directamente en la construcción del mensaje con el que el Poder Ejecutivo decidió presentar su nueva política sobre Malvinas.

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Ese cambio de rol también abre interrogantes sobre el lugar de Santiago Caputo en el nuevo esquema de inteligencia y, más ampliamente, sobre la función que cumple como consultor político del Presidente. Más que atribuirle una influencia directa de la SIDE, la pregunta es hasta dónde su lectura del escenario político y de las urgencias de cada momento influye en las prioridades que adopta el Gobierno.

En el caso de Malvinas, esa mirada pudo haber contribuido a identificar una oportunidad para correr al Presidente hacia un terreno más asociado con la identidad nacional, recuperar iniciativa política y “malvinizar” a Milei a través de una causa que, por su peso histórico y simbólico, permite construir un discurso de mayor identificación con una parte amplia de la sociedad. La participación de la SIDE en el armado del mensaje suma una incógnita a ese esquema: cuánto de la información producida por inteligencia respondió a una necesidad operativa y cuánto terminó alimentando una lectura y análisis político sobre cuándo y cómo convenía instalar Malvinas en la agenda presidencial.

cp