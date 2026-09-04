El Gobierno de Javier Milei y las empresas que impulsan la explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas quedaron enfrentados por el avance del proyecto Sea Lion, un desarrollo offshore que busca comenzar a extraer petróleo en 2028 y alcanzar una producción inicial de unos 55.000 barriles diarios.

Su respuesta llegó a horas de que Javier Milei anunciara en cadena nacional nuevas medidas para frenar la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina. En un comunicado conjunto, aseguraron que “los recientes acontecimientos no tendrán efectos materiales” en las actividades del proyecto Sea Lion.

A cargo del proyecto están la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum.

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Además, defendieron la validez de los permisos con los que trabajan en las islas. Según explicaron, cuentan con licencias petroleras otorgadas legalmente por el gobierno de las Malvinas, que consideran válidas y que, de acuerdo con las empresas, tienen además el “apoyo total y continuo” del Reino Unido.

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El proyecto de explotación offshore Sea Lion consiste en la extracción de petróleo ubicado debajo del lecho marino.

Su yacimiento está situado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, a aproximadamente 450 metros de profundidad. Navitas es la operadora y posee el 65% del proyecto, mientras que Rockhopper tiene el 35% restante.

Ambas compañías tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para avanzar con la primera etapa, que contempla una inversión cercana a US$1.800 millones.

Para tener en cuenta, su objetivo es comenzar la producción durante el primer trimestre de 2028, con un volumen inicial estimado de 55.000 barriles de petróleo por día. A modo de referencia, la Argentina produce actualmente alrededor de 915.000 barriles diarios, por lo que Sea Lion representaría una producción equivalente a cerca del 6% del total argentino.

El proyecto contempla la utilización de pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, conocida como FPSO. Además, Navitas estima que Sea Lion cuenta con reservas de alrededor de 216 millones de barriles, mientras que los recursos potenciales alcanzan unos 603 millones de barriles.

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MV