Para el diario británico The Mirror, Argentina no tiene la capacidad militar para una nueva invasión a las Islas Malvinas

Javier Milei anunció nuevas medidas para reforzar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, en medio de la creciente tensión por los proyectos de explotación petrolera en el archipiélago. El Presidente anticipó la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y el endurecimiento de las sanciones contra empresas, accionistas, directores y proveedores vinculados con actividades de extracción de hidrocarburos en las islas sin autorización argentina.

Los anuncios se producen mientras el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por empresas británicas e israelíes, avanza hacia la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Malvinas. Desde Londres, el Gobierno británico volvió a ratificar su posición sobre el archipiélago y calificó de “inquebrantable” su compromiso con las islas.

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En este contexto, un análisis publicado por The Mirror vuelve a poner el foco en la enorme diferencia de capacidades militares entre la Argentina y el Reino Unido y plantea qué ocurriría ante un eventual escenario de confrontación.

El especialista militar de The Mirror, Chris Hughes, resalta la profunda brecha entre las capacidades defensivas y ofensivas de ambas naciones. Mientras que el Reino Unido figura de manera constante entre las diez principales potencias militares del mundo, Argentina se ubica en torno al puesto 50. Hughes puntualiza que las islas cuentan hoy con una presencia cercana a los 2.000 efectivos británicos —una cifra proporcionalmente muy elevada frente al total de la población civil— compuesta por personal de la Real Fuerza Aérea, infantería, ingenieros y unidades de comunicaciones.

Milei anunció sanciones para empresas que operen en Malvinas y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego

En el plano táctico y tecnológico, Chris Hughes hace hincapié en la marcada superioridad aérea que mantiene Londres en la región. Los aviones de combate Typhoon del Reino Unido resultarían ampliamente superiores frente a los cazas F-16 de Argentina, gracias a un alcance de intercepción de unos 160 kilómetros en misiles aire-aire, sumado a una mayor agilidad y a la protección que brinda el sistema de defensa antiaérea Sky Sabre. Además, el periodista inglés señala que los sofisticados radares de alerta temprana e inteligencia le otorgarían al mando británico un margen de tiempo considerable para detectar cualquier maniobra previa y ordenar el despegue de emergencia de sus unidades.

Al abordar el contexto geopolítico y los precedentes históricos, Hughes recuerda que la cláusula de defensa mutua de la OTAN no cubre a las Malvinas por ubicarse al sur del Trópico de Cáncer, por lo que Gran Bretaña no recibiría ayuda militar directa de sus aliados en caso de un ataque. No obstante, el editor de The Mirror explica que, tal como ocurrió en 1982 con el valioso intercambio de información e imágenes satelitales por parte de Estados Unidos y el embargo de armas aplicado por Francia, la superioridad en inteligencia británica volvería a ser un factor determinante.

Finalmente, Chris Hughes examina el escenario político argentino y argumenta que las motivaciones internas actuales difieren sustancialmente de las que tuvo la dictadura militar de Leopoldo Galtieri en 1982. Si bien señala que el presidente Javier Milei atraviesa tensiones y protestas debido a los severos ajustes presupuestarios, despidos en el sector público e investigaciones por corrupción, el analista de The Mirror concluye que cualquier eventual medida militar bajo el contexto socioeconómico y el estado operativo de las fuerzas armadas argentinas resultaría inviable y de altísimo costo.

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