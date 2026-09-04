Reino Unido respondió a Milei por las Malvinas: "Los isleños eligen ser británicos"

El ministro de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó este viernes que las islas Malvinas “son británicas” y sostuvo que el compromiso de su país con el archipiélago es “absoluto e inquebrantable”, en respuesta al discurso por cadena nacional del presidente Javier Milei, quien aseguró que los “vientos de cambio” favorecen el reclamo de la Argentina sobre las islas.

“La declaración de Milei de anoche nos dice más sobre la política interna de Argentina que sobre las islas Falkland. Las Falkland son británicas porque los isleños eligen ser británicos. Nuestro compromiso con las Falkland es absoluto e inquebrantable”, es el textual de Streeting en su cuenta de X.

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El funcionario británico hizo referencia al referéndum realizado en las islas en 2013, en el que el 99,8% de los votantes respaldó la continuidad del territorio bajo soberanía británica. En esa oportunidad, solo tres personas votaron en contra.

La respuesta británica tras el anuncio de una base militar en Malvinas

Las declaraciones de Milei ocuparon este viernes un lugar destacado en los medios británicos, que también recordaron las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el lunes 31 de agosto planteó que su país podría revisar su tradicional postura de neutralidad respecto de las Malvinas.

Qué dijo la prensa británica sobre el discurso de Milei sobre Malvinas

El pronunciamiento del ministro de Defensa británico se produjo después de que Milei anunciara la construcción de una base militar en uno de los puntos del territorio continental argentino más cercanos al archipiélago y anticipara sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las islas.

Durante su discurso, el Presidente también cuestionó al Reino Unido por su situación económica, migratoria y demográfica. “Está claro que ellos recorren un camino de declive”, afirmó Milei.

Advertencia por la explotación de petróleo

Además de Streeting, una fuente de Downing Street, la residencia oficial del primer ministro británico, relativizó las declaraciones de Milei en diálogo con la BBC y dijo que los habitantes tienen derecho de los habitantes de las islas a explotar sus recursos naturales.

“No es la primera vez que un Gobierno argentino pronuncia amenazas contra los isleños. Nosotros dejamos claro que la autodeterminación de esos habitantes se extiende al derecho a explotar sus riquezas naturales”, señaló la fuente.

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Milei, en tanto, había advertido durante su discurso sobre la posibilidad de que empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos avancen sobre los recursos ubicados en la zona. Y anunció sanciones.

“Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”, sostuvo el Presidente.

Argentina ya aplicó sanciones contra la petrolera Rockhopper en 2013 y contra Navitas en 2022. En las islas también cuentan con licencias de exploración las empresas británica Borders & Southern y canadiense JHI.

LT