Malvinas: mientras Kast ratificó el apoyo a la Argentina, Punta Arenas avanza con una ruta comercial hacia las islas

Tras el encuentro bilateral y a poco más de una hora de la esperada cadena nacional de Javier Milei sobre Malvinas, la Oficina del Presidente difundió un comunicado conjunto en el que ambos gobiernos destacaron la relación bilateral y Chile ratificó su respaldo a los legítimos derechos de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El documento también respaldó la reanudación de las negociaciones entre la Argentina y el Reino Unido para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

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En paralelo, desde Punta Arenas se anunció una nueva ruta marítima comercial con las Islas Malvinas, cuyo primer viaje está previsto para noviembre. La conexión busca abastecer al archipiélago con distintos productos y reducir la distancia respecto de la ruta actualmente utilizada desde Montevideo.

El acuerdo contempla además una ronda de negocios entre empresarios de Punta Arenas y representantes comerciales de las islas, prevista para fines de septiembre.

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La iniciativa tiene una dimensión política adicional. En 2011, los países del Mercosur acordaron impedir el ingreso a sus puertos de embarcaciones que portaran la bandera de las Islas Malvinas. Para la nueva conexión se prevé la utilización de otra bandera.

El anuncio se produce el mismo día en que los gobiernos de Milei y José Antonio Kast ratificaron oficialmente la posición chilena de respaldo al reclamo argentino. El contraste entre el respaldo diplomático expresado por Santiago y el avance de una nueva conexión comercial con las islas abre ahora un nuevo foco de atención para la relación bilateral.