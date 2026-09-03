RDC: por qué cuestionan la declaración del banquero ante un juez de la Corte Suprema de Brasil

El escándalo que involucra a integrantes de la Corte Suprema de Brasil sumó nuevos interrogantes luego de una declaración realizada por el banquero investigado directamente ante uno de los jueces del máximo tribunal. Para Eleonora Gosman, el caso expone una trama de vínculos cruzados: “Están todos involucrados, mal, bien, de una manera u otra, todos”.

Uno de los puntos centrales señalados por la periodista es la actuación del juez Mendoza, quien impulsó un proceso contra su colega Alexandre de Moraes y que, según Gosman, había mantenido previamente un encuentro con el banquero investigado. El análisis se realizó en Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, donde también cuestionó el procedimiento utilizado para presentar información ante la Corte Suprema.

Las dudas sobre el procedimiento judicial

Uno de los puntos centrales señalados por la periodista es la actuación del juez Mendoza, quien impulsó un proceso contra su colega Moraes y que, según Gosman, había mantenido previamente un encuentro con el banquero investigado. “Él estuvo reunido con Cortaro, y él dice que él lo escuchó nada más, pero bueno, eso de que lo escuchó, sabemos que no tenemos forma de saberlo”, explicó.

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La situación se agravó cuando el banquero realizó una declaración especial ante el propio Mendoza. Según Gosman, afirmó contar con información sobre integrantes del gobierno de Lula y sus presuntos vínculos con él. “Tengo datos del gobierno de Lula, de gente del gobierno de Lula y sus vínculos con Cortaro”, relató.

Para Gosman, uno de los aspectos más cuestionables del episodio es el mecanismo utilizado para presentar esa información. “Esto en realidad tiene un grado de ilegalidad”, sostuvo, al considerar que la declaración debería haber sido realizada ante la Policía Federal.

La periodista explicó que, en Brasil, la investigación corresponde inicialmente a la Policía Federal y luego el expediente pasa por la Procuración General de la República antes de llegar a la Corte Suprema. En este caso, según su análisis, esos pasos no se habrían respetado.

“Él no hizo eso, sino que lo que hizo fue declarar directamente al juez Mendoza de la Corte Suprema sin pasar por ninguno de los pasos previstos”, afirmó Gosman. A raíz de esto, agregó, “no tiene validez y fue muy criticado por sus colegas de la Corte Suprema”.

La controversia también alcanza al juez que inició el procedimiento. Gosman cuestionó que Mendoza pudiera investigar a otro integrante del máximo tribunal: “No veo con qué derecho ese juez va a procesar a su propio colega”.

Una trama de contactos que atraviesa al poder

El episodio, según la periodista, dejó expuesta una red de relaciones que alcanza distintos niveles de poder. “Lo que sí muestra es que está mucha gente de todos los niveles comprometida con contactos, sean los contactos que sean”, señaló.

Gosman consideró que esa trama ayuda a explicar por qué la investigación perdió fuerza: “Quién más, quién menos, y algún contactito tuvo con el juez, digo, con el banquero”.