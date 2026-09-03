Santiago Casas explicó en RDEco por qué el crédito todavía no logra recuperarse

En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Santiago Casas analizó las dificultades que atraviesa el mercado crediticio, marcado por tasas elevadas y problemas para recuperar el financiamiento. El economista explicó que existe “un desfasaje que tiene hoy en día el mercado” y remarcó la importancia de la relación entre las tasas activas y pasivas.

Según Casas, “el Banco Central este año hizo mucho para que la tasa de interés activa vaya pareciéndose a la tasa de interés pasiva, pero no lo logró”. El economista sostuvo que el deterioro del crédito durante el último año dejó consecuencias sobre el financiamiento: “El canal del crédito se quedó trunco a medida de todo lo que pasó el año pasado con el descalabro de tasas y el aumento de la mora”.

Tasas, costos y morosidad en el mercado crediticio

Casas señaló otros factores que mantienen elevada la diferencia entre las tasas: “Hay costos impositivos en el medio, hay costos de fondeo por la volatilidad de tasa de interés”. Para Casas, la falta de previsibilidad también dificulta la recuperación del financiamiento porque “no hay nada que te garantice que esa tasa de interés se vaya a mantener en el futuro”.

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Sobre la morosidad, el economista planteó que el Estado debería evitar intervenciones que puedan generar incentivos negativos. “Yo creo que un poco es un moral hazard, un riesgo moral que el gobierno no se debería meter”, afirmó. Y agregó: “El remedio podría ser peor que la enfermedad”.

Bancos, riesgo argentino y señales para los inversores

La discusión sobre las tasas bancarias también estuvo en el centro del análisis. Santiago Llull puso el foco en la enorme diferencia entre el rendimiento de los depósitos y el costo de los préstamos: “La tasa del banco líder en la Argentina te paga 18,75, pero acabo de sacar un préstamo personal: 78 %”.

Para Ignacio Bongiovanni, sin embargo, el problema no se resuelve mediante controles estatales. “Eso se va a ir acomodando porque esta situación es insostenible mucho tiempo”, sostuvo, aunque advirtió: “No que el Estado intervenga y empiece a poner topes”.

Bongiovanni explicó que establecer límites sobre las tasas podría afectar la oferta de crédito: “La tasa es eso, querés poner un precio máximo, no vas a manejar la cantidad, te va a quedar sin préstamo”. En cambio, consideró razonable que el Gobierno dialogue con el sector: “Que el gobierno tendría que por lo menos conversar, bueno, eso ya es otra cosa”.

Ariel Maciel, por su parte, destacó la incertidumbre que existe entre empresas e inversores respecto del rumbo oficial. “Lo que no puede ser es ideologizar todas las decisiones económicas”, afirmó, y señaló que muchos empresarios sostienen el rumbo macroeconómico, pero esperan mayor claridad: “Nosotros queremos ayudar al gobierno para que reelija”.

En ese escenario, Bongiovanni resumió uno de los principales riesgos para la economía argentina: “El dólar es gobernabilidad en la Argentina”. Y destacó un cambio estructural: “Esta es la primera vez que tenemos equilibrio fiscal”, aunque advirtió que el nivel del dólar será determinante para la estabilidad política y económica.