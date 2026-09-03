Ignacio Bongiovanni advirtió en RDEco que el Gobierno debe priorizar el equilibrio fiscal sobre la reelección

En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Ignacio Bongiovanni analizó las prioridades que, a su criterio, deberían orientar la política económica del Gobierno y puso el foco en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. El economista consideró que ese objetivo debe mantenerse incluso frente a las consecuencias que pueda tener sobre las decisiones electorales del oficialismo.

En su análisis, Bongiovanni también se refirió al recorrido de la inflación y al desafío de profundizar la reducción de los precios, además de valorar el avance del crédito hipotecario. A la vez, planteó interrogantes sobre la capacidad de las nuevas medidas para impulsar la actividad en sectores como la industria, el comercio y la construcción.

Equilibrio fiscal e inflación

Para Bongiovanni, la cuestión fiscal es determinante para resolver el problema inflacionario: “La inflación es un fenómeno monetario, pero su causa es fiscal”. Por eso, remarcó, “él tiene muy en claro eso, por eso siempre habla del equilibrio fiscal”.

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Al mismo tiempo, valoró algunas de las nuevas medidas económicas, especialmente el impulso al financiamiento de viviendas. “Es hora de que en Argentina haya crédito hipotecario”, sostuvo, al considerar que se trata de una señal de normalización económica.

Crédito hipotecario, bancos y reactivación económica

El analista comparó el acceso al crédito en Argentina con el de las economías desarrolladas y señaló: “En el mundo desarrollado al revés: compras la zapatilla de contado, la vivienda la compras con un crédito hipotecario de 30 años”. A su entender, “es una normalización de la economía”.

El desafío, sin embargo, será comprobar si las medidas consiguen reactivar sectores golpeados por la actividad. “Hay que ver si los sectores que están pasando por un mal momento, que además emplean bastante gente, industria, comercio, construcción, reactivan un poco con estas medidas”, explicó.

Bongiovanni también cuestionó los reclamos de mayor intervención estatal sobre el sistema financiero. “A mí sinceramente, que el peronismo y el kirchnerismo esté pidiendo que prácticamente el gobierno del Estado rescate a los bancos, me parece un delirio”, afirmó.

Sobre la situación crediticia, relativizó el riesgo de una crisis financiera: “El tema de la mora está totalmente sobredimensionado” y sostuvo que “Argentina está muy lejos de tener una crisis de deuda como la pudo tener España en su momento con las hipotecas”.

Finalmente, planteó que cualquier eventual asistencia estatal a los bancos debe ser compatible con el objetivo fiscal: “Hay que ver cómo ayuda el Gobierno a los bancos, si lo ayuda con emisión monetaria o si lo ayuda de alguna manera que vaya contra después el equilibrio fiscal o contra la inflación”.