RDEco: el mercado local perdió impulso y volvió el escepticismo entre los inversores

En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Gustavo Morandi analizó el comportamiento del mercado local y la evolución de los principales activos financieros. El especialista describió una jornada que comenzó con fuertes subas, pero luego perdió impulso y volvió a mostrar cautela entre los inversores.

El análisis también se concentró en la caución bursátil, los dólares financieros y las expectativas sobre el rumbo cambiario. Morandi señaló que la liquidez se mantiene elevada, mientras que el comportamiento de la inflación y las necesidades de financiamiento del país aparecen como factores centrales para las perspectivas del mercado.

Mercado local, cauciones y dólares financieros

Morandi describió el escenario y destacó el comportamiento dispar de las acciones: “El cierre en los máximos, la apertura fue mejor al cierre todavía con subas importantes, sobre todo en los bancos, pero después se diluyó todo y volvió el escepticismo al mercado local en general”, dijo Morandi.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sobre la caución bursátil, señaló que existe una elevada liquidez y que los inversores mantienen una actitud expectante: “Hay mucha liquidez en el mercado de caución, se opera muchísimo diariamente”. Sin embargo, advirtió que las tasas actuales pueden resultar atractivas para quienes buscan alternativas de corto plazo: “20-22% parece que fuera, en el mundo real, fuera de las cauciones bursátiles, una tasa de interés muy importante”.

Para Morandi, parte del dinero permanece fuera de los activos de riesgo: “Pareciera que el mercado está expectante y la liquidez en estos momentos, en vez de participar en los activos, quizás queda en renta fija y en caución”.

En cuanto a los dólares financieros, interpretó que parte de la dinámica responde a las necesidades de pesos de los primeros días del mes: “Los primeros días creo que la gente vende dólares para cumplir sus obligaciones en peso. Me parece que es lo que está pasando”.

Dólar, inflación y las necesidades de financiamiento

Consultado sobre si el Gobierno podrá mantener su estrategia cambiaria hasta las elecciones, Morandi destacó el desempeño de la inflación: “El Gobierno está comportándose muy bien en la faz de la inflación”. También proyectó una desaceleración del índice: “Este mes estaría abajo, entre 1,9 y 1,5”.

En ese contexto, explicó que la combinación de inflación descendente, tasas estables y un dólar sin presión alcista podría sostener el esquema actual. “Al no haber inflación, las tasas de interés no suben y además el dólar no tiene motivos en teoría como para mejorar sus precios”.

Morandi evitó definir al tipo de cambio simplemente como atrasado o adelantado y planteó que la respuesta depende del parámetro utilizado. “¿Atrasado o adelantado con respecto a qué? ¿Con respecto a la inflación? Hay que hacer un estudio muy, muy importante y desde cuándo”.

A su vez, destacó el desempeño del frente externo: “Veo que el Gobierno está consiguiendo los dólares que necesita, compra diariamente”. Y agregó: “Yo creo que el frente externo, si no hay ninguna noticia política que lo modifique, sigue bastante bien”.

Sin embargo, dejó planteado el principal interrogante financiero hacia 2027: “El año que viene la Argentina necesita 15 mil millones de dólares, creo que para pago. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona este tema”.