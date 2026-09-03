RDEco: blanqueo, elecciones y mercados, las claves que condicionan el ingreso de capitales a Argentina

En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Santiago Casas analizó el alcance del blanqueo de capitales y su capacidad para trasladar los dólares no declarados hacia la economía real. El economista consideró que “un poco le funcionó en 2024”, aunque señaló que ese impulso perdió fuerza posteriormente.

Casas explicó que “después se planchó ese mecanismo de crecimiento” y vinculó las perspectivas de nuevos ingresos de capitales con las expectativas sobre el escenario político. En ese sentido, advirtió que “me cuesta creer que a partir de ahora se genere una entrada de capitales fuerte por esa vía” debido a la incertidumbre electoral.

Blanqueo de capitales y expectativas electorales

Según Casas, el comportamiento de los ahorristas estará condicionado por lo que ocurra durante el próximo año: “va a estar todo el mundo a la expectativa de qué es lo que sucede el año que viene con las elecciones”.

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La discusión pasa por determinar si los fondos exteriorizados mediante el blanqueo pueden transformarse efectivamente en consumo, inversión y actividad económica, más allá de su ingreso al sistema financiero.

Mercado financiero: señales locales y desacople internacional

Santiago Llull, por su parte, analizó la reacción de los mercados frente a las nuevas medidas y señaló que las expectativas iniciales comenzaron a moderarse. “Si tomo los dos primeros días de este mes, todos pensábamos que sí, que algunas de estas medidas planteaban un escenario favorable para el mercado de valores”, sostuvo.

Sin embargo, el comportamiento posterior modificó ese panorama. “Hoy recorta gran parte de la ganancia del día de ayer”, señaló Llull, al describir la evolución de las cotizaciones.

El analista también destacó un elemento que considera especialmente relevante: “se desacopla de lo que pasa en los mercados internacionales”. Para Llull, cuando ese fenómeno ocurre, el mercado argentino empieza a reflejar factores exclusivamente domésticos.

En ese sentido, planteó que “hay cuestiones que el gobierno tendrá que tomar nota”, aunque dejó abierta una pregunta central sobre la estrategia económica: “lo que yo tengo duda es si tomar nota es apartarse demasiado del rumbo trazado”.