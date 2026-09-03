RDEco: qué le reclaman los empresarios a Caputo para impulsar la economía real

El Gobierno comenzó a mostrar señales de mayor atención sobre la actividad económica y el mercado interno, luego de una primera etapa centrada en la estabilización. Para Ariel Maciel, empresarios que mantienen contacto con el ministro de Economía, Luis Caputo, venían reclamando un cambio de enfoque: “La estabilidad ya se había alcanzado y había que buscarle una vuelta”.

El objetivo político y económico aparece ligado a las elecciones. Según Maciel, el planteo que recibía Caputo era concreto: “Para sostener el modelo tienen que ganar en las elecciones, y para ganar en las elecciones tienen que empezar a llevarle las reformas y los beneficios a la gente”. El análisis se realizó en Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil.

Créditos hipotecarios y señales para la economía real

Sin embargo, el periodista advirtió que por ahora no se trata de un programa expansivo de gran magnitud. “Estamos hablando de medidas más chicas, todavía bien focalizadas”, señaló, aunque destacó que podrían anticipar un cambio de orientación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Entre las primeras medidas aparece el impulso al crédito hipotecario, una iniciativa que apunta a sectores que durante buena parte de la gestión libertaria quedaron relegados. Maciel mencionó particularmente a la construcción y recordó los reclamos de los empresarios del sector: “Una de las cosas que te dicen es ‘no nos atienden el teléfono’”.

El Gobierno, explicó, analiza utilizar recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES para impulsar créditos hipotecarios. Para Maciel, esto representa una señal de acercamiento hacia actividades vinculadas con el empleo y el mercado interno.

Santiago Casas coincidió en que existe un cambio de enfoque, aunque relativizó su capacidad para generar una recuperación fuerte. “Creo que sí, estas medidas van en esa línea”, afirmó. Sin embargo, advirtió: “Me cuesta creer que en definitiva sean lo suficientemente reactivantes como para movilizar el mercado interno”.

El economista también puso el foco en la llamada Ley de Inocencia Fiscal 2 y en el antecedente del blanqueo de capitales. “Eso fue para mí uno de los motores del crecimiento de 2024”, sostuvo Casas, al destacar que el proceso permitió que los depósitos en dólares se duplicaran.

Salarios, inversión y el factor electoral

La discusión salarial también aparece en el centro del nuevo escenario. Casas consideró que el verdadero desafío pasa por recuperar los sectores que concentran empleo y actividad interna: “Lo único que importa acá es que los sectores ligados al mercado interno, que son los que más concentran empleo, puedan empezar a recuperarse”.

Pero existe un obstáculo: la incertidumbre electoral. “A medida que nos vamos acercando en el calendario electoral, todas las expectativas hacen que Argentina va a tener volatilidad el año que viene”, explicó Casas.

Esa incertidumbre, según su análisis, posterga decisiones empresariales: “No veo que esa inversión se vaya a reactivar el año que viene, porque van a estar esperando las decisiones que se tomen en base al resultado electoral”.